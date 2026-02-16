WSJ: Армията на САЩ за първи път пренесе микрореактор по въздуха

Американските военни са транспортирали по въздух малък модулен реактор (ММР) за първи път като част от усилията на американската администрация за „разполагане на ядрена енергия“ в САЩ, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

Три военнотранспортни самолета C-17 доставиха компоненти на ядрения реактор Valar Atomics Ward 250, без гориво, от резервната военновъздушна база Марч, Калифорния, до военновъздушната база Хил, Юта. По време на едночасовия полет представители на Пентагона и Министерството на енергетиката седяха до реакторния модул, затворен в плексигласов корпус.

Поддръжниците на тази технология твърдят, че новите системи са безопасни и ще се справят с уязвимостите в доставките на гориво, осигурявайки надеждни, мащабируеми енергийни източници за отдалечени райони. Критиците обаче казват, че ускореното популяризиране от страна на американската администрация на неизпитани реактори, построени от частни компании, може да създаде опасения за безопасността, отбелязва изданието.

Valar Atomics, която финансира полета, ще тества Ward 250 в съоръжение близо до военновъздушната база Хил. Според главния изпълнителен директор на компанията Исая Тейлър, тестовете ще започнат с мощност от 250 кВ, а системата в крайна сметка ще може да генерира 5 МВт, достатъчно за захранване на 5000 домакинства.