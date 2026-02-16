НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
          ГОРЕЩО
          България

          За българина възможностите за инвестиции стават повече – криптовалута, ДКЦ, злато

          Когато депозираме, ние не сме инвеститори. Това означава, че нашите пари не работят за нас и без значение каква е инфлацията, ние перманентно губим стойност на спестяванията си

          16 февруари 2026 | 17:17 381
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          2026-а ни изненадва с нови реалности: биткойнът вече е институционален актив, а държавните ценни книжа ще се продават до марките и пликовете за писма. Как да не се изгубим в този лабиринт от ETF-и, ценни метали и дигитални монети?

          За това е разговорът с Георги Захариев, икономист, партньор и изпълнителен директор на Finance Academy, част от групата на SoftUni и водеща образователна организация в сферата на финансовата грамотност в България.

          „Според данните, с които разполагаме, българинът все още е много влюбен в депозитите и в имотите. Рекордни сделки в големите градове през 2025 г. го доказа, както и ръстовете на цените в имотите. Паралелно с това в началото на 2026 година депозитите по банките са рекордни, и това не е само заради преминаването от лев към евро„, коментира Захариев пред БНР-Радио София.

          Той подчерта, че когато депозираме, ние не сме инвеститори. Реално това означава, че нашите пари не работят за нас и без значение каква е инфлацията, ние перманентно губим стойност на спестяванията си.

          Захариев цитира проучване от 2025 г., според което едва 7% от българите инвестират. За еврозоната средният процент е 24.

          Хората още не могат да разберат концепцията за инвестиране и много често я бъркат с концепцията за бързо забогатяване, където идва и ролята на финансови пирамиди и схеми, на които могат да попаднат. Дългосрочното инвестиране е свързано с търпение, дисциплина, с хоризонт от време над 5 години.“

          Все още няма точна официална информация за българи, които притежават и боравят с криптовалута, но – според експерта – хората, които са под 40 години, се чувстват много по-спокойни в дигитална среда и предвид факта, че за повечето от тях имотите са недостъпни като инвестиция, те прибягват до дигитални инструменти.

          За тях криптовалутите изглеждат като един много приятен актив, който може донесе висока доходност за по-кратък период от време. Все пак трябва да се знае, че ключовото нещо, дори и за криптовалутите, е да разберем какъв е фундаментът, какъв проблем решава даденият криптопроект. Ако проектът е за забавление, ние сме в казиното.“

          По думите на Георги Захариев, хората трябва да разберат, че не е задължително да си богат, за да инвестираш.

          „И не е важно колко сме инвестирали. Важно е да дадем време на инвестицията. Тя просто ще се натрупа във времето.“

          Захариев нарече страхотна идеята в пощите да се продават държавни ценни книжа (ДЦК). В други страни отдавна се предлагат подобни алтернативи на депозитите, и то с по-добра доходност при сравнително ниско рисков инструмент.

          Колкото до златото, то трябва да бъде между 3 и 5 процента от един инвестиционен портфейл, който е добре развит.

          „Защото златото – поне в исторически план – не се възприема  като инструмент за забогатяване, а повече като инструмент да запазим стойността на парите.“

          Напоследък златото поскъпна, но в момента, в който светът стане по-спокоен, ще тръгне надолу. Ако се инвестира в него, добре е да проверим качеството и да се насочим към по-малки разфасовки, посъветва експертът.

