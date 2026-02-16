НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
          Здраве

          Zdrave.net: Доц. Михаил Околийски е вероятният здравен министър в кабинета „Гюров“

          В периода от 2014 до 2023 г. доц. Околийски бе представител на Световната здравна организация (СЗО) за България

          16 февруари 2026 | 14:56 1330
          Снимка: МЗ
          Доц. Михаил Околийски най-вероятно ще оглави Министерството на здравеопазването в евентуален кабинет на Андрей Гюров. Информацията съобщи специализираното издание Zdrave.net.

          Околийски притежава опит в управлението на сектора, като е заемал поста заместник-министър на здравеопазването в екипа на проф. Христо Хинков. Той е бил и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

          В периода от 2014 до 2023 г. доц. Околийски бе представител на Световната здравна организация (СЗО) за България. Професионалният му път включва и ръководство на направление „Психично здраве“ в Националния център по обществено здраве и анализи.

          Образованието му е завършено в университета „Хумболт“ в Германия със специалност социална терапия, където придобива и докторска степен по психотерапия. Той е сред учредителите на Коалиция HPV, насочена към превенция на заболяванията, свързани с човешкия папилома вирус.

          Според изданието името на Околийски не е свързвано със скандали и той е определян като компромисна фигура в сектора.

