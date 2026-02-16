НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
          ГОРЕЩО
          Здравка Евтимова: Обществото ни е изправено пред пропаст

          За неграмотния, незнаещия парите са единственият знак, че струваш нещо

          16 февруари 2026 | 17:28 920
          Творецът винаги е воден от чувствата. Някои пишат, за да могат да спасят човек, когото обичат, за да могат да съхранят усещането за почтеност. Талантът не може да живее в среда на раболепие. Той е противоположността на покорството и подмазването.

          Това казва пред БНР писателката Здравка Евтимова.

          Пишещият наблюдава живота и го оставя в онова, което е написал – оставя живот. Пишещият човек, ако има вътрешни устои, ако не сложи таланта си в служба на тоталитарен лидер, то може за кратко да стане и администратор, смята тя.

          Където парите започват да играят главната роля, човещината си отива, отчита писателката. Според нея вирусът на алчността, най-низките страсти водят до най-бързи и лесни пари.

          Щом вирусът на сребролюбието се появи, единственото средство срещу този вирус е човек да знае, да може и да има качества. Алчността побеждава там, където низките страсти на човека се развихрят.“

          Допуснали сме неграмотността и незнанието да вземат връх. За неграмотния, незнаещия парите са единственият знак, че струваш нещо, посочва още Евтимова.

          Където парите се превръщат в единствено мерило на успеха, то горко на това общество!“

          Когато вярата е в нашите устои и е наш спътник, не бихме се предали на покварата, коментира Здравка Евтимова.

          По думите ѝ, когато от детството си човек не е приучен на такива устои, той лесно се поддава на съблазънта да превръща унижението, болката и мръсотията в източник на богатство.

          Писателката изказва своите опасения, че обществото ни е изправено пред пропаст.

