      понеделник, 16.02.26
          Здравното министерство подготви визия за използване на изкуствен интелект

          16 февруари 2026 | 15:52
          По инициатива на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов е разработена визия за внедряване на изкуствен интелект (ИИ) в системата. Документът поставя основите за използване на новите технологии в диагностиката, лечението и управлението на услугите, съобщиха от ведомството.

          Стратегическата рамка е публикувана на сайта на министерството и е изпратена за координация към Министерството на електронното управление. Стъпката е свързана с предстоящите действия по прилагането на европейската регулаторна рамка за изкуствения интелект.

          Основен принцип в проекта е, че технологичните решения ще подпомагат специалистите, но окончателните медицински решения ще продължат да се вземат единствено от лекарите. Целта е повишаване на качеството и достъпа до здравни услуги при гарантирана защита на данните и правата на пациентите.

          Планът предвижда поетапно въвеждане на интелигентни системи в ранната диагностика, превенцията и анализа на медицински образи. Заложени са мерки за подпомагане на клиничните решения, оптимизиране на болничните процеси и намаляване на административната тежест за екипите.

          Документът акцентира върху етичните стандарти и човешкия контрол. Предвидени са инициативи за повишаване на дигиталните умения на медицинските специалисти, както и разяснителни кампании за гражданите относно възможностите на технологиите.

