Зеленски: Русия събира сили за много мощен удар по Украйна

В нощта срещу понеделник руските войски предприеха ракетни атаки срещу обекти на енергийната инфраструктура на Украйна. Междувременно украинското разузнаване предупреди, че Москва се готви за масиран удар срещу страната, отбеляза украинският президент Володимир Зеленски. Той заяви, че е инструктирал министъра на отбраната Михайло Федоров, командира на украинските ВВС и ръководителя на „Укренерго“ Виталий Зайченко да подготвят допълнителни отбранителни мерки, предава „Зеркало недели“.

Зеленски отбеляза, че руснаците продължават да нанасят удари по страната дори в навечерието на тристранната среща в Женева. Президентът повтори, че само ясните гаранции за сигурност и достатъчният натиск върху Русия ще помогнат за прекратяване на войната.

Държавният глава също така посочи, че се провежда подготовка за енергийните срещи „Рамщайн“, планирани да се проведат във Франция. Ще присъстват министри от ЕС, Канада и САЩ, както и партньори от Северна Европа и балтийските държави.

По време на речта си на Мюнхенската конференция по сигурност Зеленски подчерта, че едно от най-лошите неща, които човек може да чуе, е доклад от командира на въоръжените сили, че системите за противовъздушна отбрана са празни.