      понеделник, 16.02.26
          НачалоБългарияКрими

          Журналистът Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС

          Баща му също е бил част от системата – в Националната служба „Сигурност“ (НСС)

          16 февруари 2026 | 12:28 2931
          Снимка: Facebook
          Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Това заяви журналистът от „24 часа“ Виктор Иванов в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. По думите му изданието разполага с потвърдена информация за принадлежността на Калушев към службите, като баща му също е бил част от системата – в Националната служба „Сигурност“ (НСС).

          Иванов посочи, че са извършвани проверки за евентуални връзки с наркотрафик в Мексико, но към момента такива данни не са установени. Журналистът коментира и съдържанието на тефтерите, приписвани на Калушев. Според него в записките фигурират текстове, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, както и с евентуална приватизация на „Топлофикация“.

          Журналистът не изключи версията изчезналият Деян Илиев и неговата приятелка да са живи. Като аргумент той изтъкна информация за имот на двамата в Мексико и факта, че профилът на жената е бил редактиран след средата на миналата седмица.

          Журналистът от БНР Силвия Великова коментира, че трагедията край Петрохан се използва политически, преди да са излезли окончателните експертизи за причините за смъртта на шестимата души. Тя определи като проблематично предаването на материали по делото в Народното събрание.

          Според Великова темата ще бъде приоритетна за новото служебно правителство. Очакванията са вътрешният министър да разпореди повторна проверка на следствените действия.

