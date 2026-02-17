148 задържани в Турция при акции срещу мрежата на Фетхуллах Гюлен

Турските власти са задържали 148 души в рамките на три отделни операции, а 52-ма са арестувани по обвинения за връзки с религиозното движение на Фетхуллах Гюлен, съобщават местни медии.

В окръг Измир прокуратурата е издала заповеди за задържане на 88 военнослужещи – действащи и бивши офицери. При едновременни акции в 33 провинции са задържани 60 заподозрени, сред които и командири на жандармерийски подразделения. Издирването на останалите продължава.

В отделна операция, координирана от Кайсери, са задържани 70 души в четири провинции. Полицията е иззела религиозна литература, дигитални материали и банкови карти на закритата банка „Ася“, свързвана с движението. Още 18 души, включително 16 държавни служители, са задържани в рамките на разследване в Истанбул.

Обвиненията се основават на свидетелски показания и анализ на т.нар. „телефонни кабини“ – последователни обаждания от обществени телефони, които според прокуратурата сочат прикрита комуникация между предполагаеми членове на мрежата.

Истанбулски съд разпореди предварителен арест на 52 данъчни инспектори по разследване срещу общо 93 настоящи и бивши служители на Министерството на финансите. За 38 заподозрени е наложен съдебен контрол, а четирима са освободени след съдействие на разследването.

Репресиите срещу движението на Фетхуллах Гюлен се засилиха след 2013 г., а след неуспешния опит за преврат през 2016 г., за който Анкара обвинява мрежата на проповедника, действията срещу негови последователи значително се разшириха.

По данни на турското министерство на правосъдието над 126 000 души са осъдени за връзки с движението от 2016 г. насам, като повече от 11 000 остават в затвора. Производства текат срещу десетки хиляди други лица.