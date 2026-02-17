НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Политика

          20 години КЗД: Институцията се утвърди като гарант срещу дискриминацията

          Председателят на Народното събрание Рая Назарян подчерта, че над 70% от потърсилите защита избират именно Комисията за защита от дискриминация

          17 февруари 2026 | 20:40
          Снимка: БГНЕС
          Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за изминалите 20 години е наложила в обществото разбирането, че всяка форма на дискриминация е недопустима и подлежи на установяване и санкция. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на отбелязването на 20-годишнината от създаването на институцията, съобщиха от правителствената пресслужба.

          По думите ѝ Комисията е натрупала значителен опит, изградила е международно признат авторитет и е възстановила справедливостта за хиляди граждани.

          „Всяка форма на дискриминация е недопустима и оскърбителна проява, която задължително ще бъде установена, преустановена и наказана. Подобни прояви нямат място в бъдещето на свободното общество“, заяви Рая Назарян.

          Тя подчерта, че над 70% от жалбоподателите и сигналоподавателите избират да потърсят защита именно в КЗД, което според нея е показател за доверието към специализирания орган.

          „Поздравявам Ви за постигнатите високи резултати и вярвам, че и занапред няма да пестите усилията си, защото вашата работа е кауза, която се отстоява всеки ден и час“, обърна се тя към членовете и служителите на комисията.

          Председателят на парламента определи Комисията като символ и функция на държавата в защитата на гражданите от дискриминация и подчерта, че равното третиране е основа на демократичното общество.

          „В една европейска, демократична и правова държава, каквато е България, равното третиране на гражданите е в основата на успешното и проспериращо общество“, посочи Назарян.

          Тя допълни, че българското общество традиционно проявява толерантност и разбиране към различията, което според нея е ценност, която следва да бъде съхранена и развивана.

