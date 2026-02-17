20 години КЗД: Институцията се утвърди като гарант срещу дискриминацията

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за изминалите 20 години е наложила в обществото разбирането, че всяка форма на дискриминация е недопустима и подлежи на установяване и санкция. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на отбелязването на 20-годишнината от създаването на институцията, съобщиха от правителствената пресслужба.
По думите ѝ Комисията е натрупала значителен опит, изградила е международно признат авторитет и е възстановила справедливостта за хиляди граждани.
Тя подчерта, че над 70% от жалбоподателите и сигналоподавателите избират да потърсят защита именно в КЗД, което според нея е показател за доверието към специализирания орган.
Председателят на парламента определи Комисията като символ и функция на държавата в защитата на гражданите от дискриминация и подчерта, че равното третиране е основа на демократичното общество.
Тя допълни, че българското общество традиционно проявява толерантност и разбиране към различията, което според нея е ценност, която следва да бъде съхранена и развивана.