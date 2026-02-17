НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Агенцията по заетостта отчита 5,4% безработица през януари

          Броят на регистрираните безработни се увеличава от около 147 хиляди през декември до малко над 153 хиляди през първия месец на годината

          17 февруари 2026 | 11:45 240
          Агенцията по заетостта отчита 5,4% регистрирана безработица в страната през януари. За сравнение, през декември равнището ѝ е било 5,19%.

          Броят на регистрираните безработни се увеличава от около 147 хиляди през декември до малко над 153 хиляди през първия месец на годината. С посредничеството на бюрата по труда през януари работа са започнали 10 100 от регистрираните безработни.

          Спад: Безработицата в България се понижи до 3,3% в края на 2025 г. Спад: Безработицата в България се понижи до 3,3% в края на 2025 г.

          От страна на бизнеса са заявени близо осем хиляди свободни работни места на първичния пазар на труда при около четири хиляди през декември.

          Сред най-търсените професии остават персоналът, полагащ грижи за хора, операторите на машини и съоръжения, продавачите, служителите в сферата на персоналните услуги, както и работниците в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта.

