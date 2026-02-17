Агенцията по заетостта отчита 5,4% безработица през януари

Агенцията по заетостта отчита 5,4% регистрирана безработица в страната през януари. За сравнение, през декември равнището ѝ е било 5,19%.

- Реклама -

Броят на регистрираните безработни се увеличава от около 147 хиляди през декември до малко над 153 хиляди през първия месец на годината. С посредничеството на бюрата по труда през януари работа са започнали 10 100 от регистрираните безработни.

От страна на бизнеса са заявени близо осем хиляди свободни работни места на първичния пазар на труда при около четири хиляди през декември.

Сред най-търсените професии остават персоналът, полагащ грижи за хора, операторите на машини и съоръжения, продавачите, служителите в сферата на персоналните услуги, както и работниците в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта.