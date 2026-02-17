НА ЖИВО
          Александра Фейгин не се класира за волната програма на Игрите

          Допуснах малка грешка на последния скок, сподели българката

          17 февруари 2026 | 23:30 40
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин заема 16-о място след първите 17 състезателки в кратката програма и няма шанс да се класира за волната програма на Олимпийските игри в Милано Кортина 2026.

          23-годишната Фейгин получи за изпълнението си 53.42 точки, което е най-добър резултат за нея за сезона, но това се оказа недостатъчно. Във второто си участие на Олимпийски игри тя започна с комбинация троен тулуп – троен тулуп, след това изпълни троен ритбергер, но сгреши при двойния аксел. Тя направи много добра серия от стъпи и два пируета. Националката има 53.42 точки за технически елементи и 28.77 за компоненти на програмата.

          „Оценявам представянето добре. Допуснах малка грешка на последния скок, но съм много доволна, защото имаше голямо напрежение. Сега доста повече се напрегнах, спрямо миналата Олимпиада, но се събрах. Почти изпълних плана. Приземих всеки един елемент“, каза Фейгин след изпълнението си пред БНТ и добави: „Ще видим дали ще продължа да бъда на леда. Предполагам, че да“.

          Лидерка до момента е Аделия Петросян със 72.89 точки, която се състезава с неутрален статут.

          В кратката програма участват 29 състезателки, а първите 24 от тях се класират за волната. Състезанието ще приключи около полунощ.

