НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:00 Още преди 2 години: АКФ е натискал МВР да не проверява Калушев (ДОКУМЕНТИ)14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ10:06 Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите
          НачалоЕвропаОбщество

          Алпийска идилия под натиск: туристическият наплив променя Санта Мадалена

          Малкото селце в Доломитите се превърна в хит за снимки, но местните все по-трудно понасят тълпите

          17 февруари 2026 | 14:47 160
          Снимка: Уикипедия
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В момента село Санта Мадалена е покрито със сняг, което още повече подчертава неговата живописна красота и привлича нарастващ поток от туристи, съобщава ДПА в репортаж от Италия. Определено от списание Geo като „най-красивото село в Южен Тирол“, то се намира в природен парк, включен в списъка на ЮНЕСКО.

          - Реклама -
            
            

          Въпреки това спокойното селце с около 500 жители, сгушено сред италианските Доломити, вече трудно устоява на туристическия наплив. На фона на назъбените върхове се издига малката камбанария на църквата, превърнала се в най-сниманата точка в района.

          ВЕЛИК ТРИУМФ! Втори медал за България от Зимните Олимпийски игри ВЕЛИК ТРИУМФ! Втори медал за България от Зимните Олимпийски игри

          Сред посетителите са и студенти от Китай, като Хан и Ли, които пристигат след като виждат онлайн снимка на 3000-метровия масив Гайслер. „Веднага разбрах, че трябва да отида там“, казва 24-годишният Хан. Кадърът, който някога би бил изпратен като пощенска картичка, днес мнозина наричат просто „инстаграмно място“.

          Повечето туристи не остават дълго – стигат до църквата, правят няколко снимки и продължават пътя си. Според кмета на община Вилньос Петър Пернталер, популярността на мястото рязко нараства, след като китайска телекомуникационна компания използва алпийския пейзаж в своя реклама.

          „Така започна цялата тази бъркотия“,

          коментира той, като признава, че местните жители вече усещат тежките последици.

          Проблемите стават особено видими, когато туристически автобуси блокират тесните пътища в долината. Дори туристически агенции във Верона, на около 200 километра разстояние, вече включват селото в програмите си – сутрин посещение на Ромео и Жулиета, а следобед – Санта Мадалена. Таксата от 250 евро за автобусен паркинг не отказва туроператорите, а при запълнени паркинги колите просто се разполагат където намерят място в селото.

          Най-тежка е ситуацията около църквата на хълма, намираща се на около 15 минути пеша. Въпреки поставената бариера, част от туристите я заобикалят и продължават нагоре с автомобили, въпреки че пътят е предназначен само за местни жители и гости на сватби или погребения.

          В желанието си да заснемат перфектния кадър много посетители преминават огради, тъпчат ливади и оставят отпадъци след себе си. Някои дори отказват да платят символична такса за използване на тоалетна. Табели, указващи, че дадени терени са частна собственост, често се игнорират.

          Дъщерята на местен фермер разказва, че туристи дори влизат в дома им с телефони в ръка, а други стигат до обора, превръщайки животните в неволна туристическа атракция.

          Колко може да струва медал от първата съвременна Олимпиада Колко може да струва медал от първата съвременна Олимпиада

          „По-лошо е от Венеция. Хората нямат обноски. Личното пространство вече изобщо не се зачита“,

          казва кметът.

          За да ограничи наплива, общината планира да монтира нова модерна бариерна система с камери на стойност 20 000 евро, която да блокира достъпа към селото и църквата. Очаква се тя да заработи най-късно през май.

          „Надяваме се, че това ще овладее ситуацията. Но не сме сигурни“,

          признава Пернталер.
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Орбан: Унгария помага на САЩ да разберат по-добре ситуацията в Централна Европа и войната в Украйна

          Христо Иванов -
          Според Орбан, Централна Европа е сложна, трудна за разбиране и от САЩ виждат войната от съвсем различна перспектива
          ИТ

          Нов 3D модел на разлома под Мраморно море разкрива зони на натрупване на напрежение

          Михаил Георгиев -
          3D модел под Мраморно море показва повишен риск от земетресение край Истанбул.
          Европа

          FT: Полша готви иск за репарации към Русия

          Христо Иванов -
          През 2022 г. Полша поиска 6,2 трилиона злоти от Германия като репарации за щети от ВСВ, но Берлин отказа да обсъжда въпроса.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions