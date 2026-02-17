Алпийска идилия под натиск: туристическият наплив променя Санта Мадалена

В момента село Санта Мадалена е покрито със сняг, което още повече подчертава неговата живописна красота и привлича нарастващ поток от туристи, съобщава ДПА в репортаж от Италия. Определено от списание Geo като „най-красивото село в Южен Тирол“, то се намира в природен парк, включен в списъка на ЮНЕСКО.

Въпреки това спокойното селце с около 500 жители, сгушено сред италианските Доломити, вече трудно устоява на туристическия наплив. На фона на назъбените върхове се издига малката камбанария на църквата, превърнала се в най-сниманата точка в района.

Сред посетителите са и студенти от Китай, като Хан и Ли, които пристигат след като виждат онлайн снимка на 3000-метровия масив Гайслер. „Веднага разбрах, че трябва да отида там“, казва 24-годишният Хан. Кадърът, който някога би бил изпратен като пощенска картичка, днес мнозина наричат просто „инстаграмно място“.

Повечето туристи не остават дълго – стигат до църквата, правят няколко снимки и продължават пътя си. Според кмета на община Вилньос Петър Пернталер, популярността на мястото рязко нараства, след като китайска телекомуникационна компания използва алпийския пейзаж в своя реклама.

„Така започна цялата тази бъркотия“, коментира той, като признава, че местните жители вече усещат тежките последици.

Проблемите стават особено видими, когато туристически автобуси блокират тесните пътища в долината. Дори туристически агенции във Верона, на около 200 километра разстояние, вече включват селото в програмите си – сутрин посещение на Ромео и Жулиета, а следобед – Санта Мадалена. Таксата от 250 евро за автобусен паркинг не отказва туроператорите, а при запълнени паркинги колите просто се разполагат където намерят място в селото.

Най-тежка е ситуацията около църквата на хълма, намираща се на около 15 минути пеша. Въпреки поставената бариера, част от туристите я заобикалят и продължават нагоре с автомобили, въпреки че пътят е предназначен само за местни жители и гости на сватби или погребения.

В желанието си да заснемат перфектния кадър много посетители преминават огради, тъпчат ливади и оставят отпадъци след себе си. Някои дори отказват да платят символична такса за използване на тоалетна. Табели, указващи, че дадени терени са частна собственост, често се игнорират.

Дъщерята на местен фермер разказва, че туристи дори влизат в дома им с телефони в ръка, а други стигат до обора, превръщайки животните в неволна туристическа атракция.

„По-лошо е от Венеция. Хората нямат обноски. Личното пространство вече изобщо не се зачита“, казва кметът.

За да ограничи наплива, общината планира да монтира нова модерна бариерна система с камери на стойност 20 000 евро, която да блокира достъпа към селото и църквата. Очаква се тя да заработи най-късно през май.