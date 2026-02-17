НА ЖИВО
          НачалоБългарияПравосъдие

          „Ангели на пътя“: Убиецът на Виктория е на свобода и това не може да продължава безкрайно

          От организацията искат по-бързи съдебни процедури, по-бързи дела, убийците се разхождат на свобода, това не може повече да продължава

          17 февруари 2026 | 14:35 340
          Снимка: БГНЕС
          Събрали сме се да протестираме за безхаберието на институциите, за правосъдието, което се протака с години, за мъчението, което съпреживяваме отново в съдебната зала. Искаме да се направи някаква политика тази смъртност на пътя да спре. 3 г. и 4 месеца минаха от смъртта на дъщеря ми, очаквам ефикасна присъда и ефективна“, заяви Мария, майката на загиналата на пешеходна пътека Виктория, на пореден протест пред Съдебната палата, предаде БГНЕС. 

          Майката на загиналия също на пешеходна пътека Филип Арсов заяви, че отново са се събрали в подкрепа за едно дете, също убито на пешеходна пътека през 2022 г. – Виктория.

          Петя Иванова от „Ангели на пътя“: Отиде си майка, която се бореше със скапаната система. Дано Господ ни прости Петя Иванова от „Ангели на пътя“: Отиде си майка, която се бореше със скапаната система. Дано Господ ни прости

          „Виждате колко време се точи и тяхното дело, все още е на първа инстанция. Убиецът на Виктория е на свобода и това не може да продължава безкрайно. Трябва по-бързо да текат тези дела и в крайна сметка да бъдем свидетели на една справедлива що годе присъда.

          То справедливост няма, защото децата ни са в гроба, а убийците са на свобода. Трябва да има адекватна присъда за извършеното деяние, днес сме ние, утре ще бъдат други,“ посочи майката на Филип. В крайна сметка нямаме деца за губене повече.

          От Ангели на пътя казаха отново, че искат по-бързи съдебни процедури, по-бързи дела, убийците се разхождат на свобода, това не може повече да продължава, 3 години, 4 години, 7 години дела, мъка след мъка, дело след дело, докато убийците се разхождат на свобода, заявиха още протестиращите близки и роднини на убитите на пътя.

