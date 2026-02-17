НА ЖИВО
          Антон Кутев: Проектът на Румен Радев е единственият път за разграждане на корупционния модел

          Според бившия депутат от БСП и говорител на служебни кабинети високият рейтинг на президента е резултат от девет години последователност

          17 февруари 2026 | 19:16
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Политическият проект на президента Румен Радев създава огромни очаквания, защото целта му е не просто спечелване на изборите, а разграждане на „мутренско-корупционния модел“ и смяна на икономическия курс на страната. Това заяви бившият депутат от БСП и говорител на служебни кабинети Антон Кутев в разговор с Николай Колев. Той коментира актуалната политическа обстановка и шансовете на новата формация за промяна на държавното управление.

          Според представено в студиото изследване на агенция „Мяра“, проведено между 9 и 15 февруари, формацията на Румен Радев получава 33,3% подкрепа, следвана от ГЕРБ-СДС с 18,9% и ПП-ДБ с 12,7%. Кутев определи разликата като логична последица от деветгодишното присъствие на Радев във властта и личния му рейтинг от около 45%. Той прогнозира, че резултатите на ПП-ДБ може да спаднат допълнително заради скандала „Петрохан“.

          Кутев подчерта, че става дума за личен проект на държавния глава, който се крепи изцяло на неговия авторитет, а не за колективна партийна структура от типа на БСП. Бившият депутат изрази готовност да участва в листите, ако получи покана, но уточни, че подкрепата му е принципна и не зависи от заемането на пост. Според него битката на предстоящите избори ще бъде тежка, тъй като Радев се изправя едновременно срещу партийните субекти и срещу „силите в сянка“.

          По темата за войната в Украйна Антон Кутев разкритикува остро европейската дипломация. Той изрази тезата, че конфликтът е могъл да бъде избегнат при спазване на Минските споразумения и гарантиране правата на рускоезичното население. Относно статута на Крим, гостът посочи, че юридически полуостровът не е руски, но фактически се намира под руско управление и е населен с хора, които се самоопределят като руснаци.

          В разговора бе засегнат и икономическият статус на българите. Кутев акцентира върху драстичното поскъпване на живота и обедняването на населението извън столицата. Той припомни уверенията отпреди месеци, че инфлацията ще е минимална, и ги съпостави с реалността в магазините, където цените на основни храни са се повишили значително.

