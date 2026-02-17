От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) апелираха към шофьорите да подготвят автомобилите си за зимни условия, ако им предстои пътуване днес и в следващите дни. Метеоролозите прогнозират значителни валежи.

За днес е обявен оранжев код за дъжд в 11 области, като с понижаването на температурите той ще преминава в сняг. За утре, 18 февруари, очакванията са валежите от сняг да обхванат цялата страна.

Областните пътни управления са в готовност да започнат обработка на настилките, съобщиха от агенцията. Приоритет са автомагистралите, натоварените първокласни и второкласни пътища, както и проходите, които свързват Северна и Южна България.

При необходимост е възможно временно затваряне на отделни участъци за обработка на трасетата. Ограничения могат да се въвеждат и при силен вятър, навявания или намалена видимост до подобряване на обстановката.

От АПИ призоваха водачите да не предприемат рискови маневри и да не изпреварват снегопочистващите машини. Блокирането на пътя от неподготвени автомобили затруднява работата на специализираната техника и движението на всички останали.