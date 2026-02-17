АПС настоя пред ОССЕ за дългосрочни наблюдатели на предсрочните избори

Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков, заедно със заместник-председателите Севим Али и Танер Али, проведоха среща с представители на ОССЕ. Бюрото за демократични институции и права на човека (ODIHR) е изпратило проучвателна мисия (Needs Assessment Mission) в България във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори, съобщиха от пресцентъра на партията.

По време на срещата ръководството на парламентарната група е представило актуалната политическа обстановка в страната и причините за насрочването на предсрочния вот. Обсъдени са били и данни за нередности при последните парламентарни избори, както и решението на Конституционния съд за частично касиране на изборните резултати.

От страна на АПС е бил отправен призив публичен ресурс и държавни институции да не бъдат използвани в полза на определени политически сили.

„Институциите следва да бъдат ясно дистанцирани от партийни интереси и да действат като гарант за честността на изборния процес и защитата на правата на всички български граждани“, заявили представителите на парламентарната група.

Според тях честните избори са най-ефективният гарант за демокрацията.

В рамките на разговора са били обсъдени и последните промени в изборното законодателство, с които броят на изборните секции извън Европейския съюз се ограничава до 20. От АПС определят това като сериозно ограничаване на политическите права на българските граждани зад граница и подчертават, че вотът трябва да бъде отчетен коректно независимо от местонахождението на избирателите.

Ръководството на парламентарната група е отправило апел за по-дългосрочно присъствие на наблюдатели на ОССЕ по време на изборите. Поставен е бил и въпросът за ограниченията върху използването на майчин език в предизборната кампания, като е изразена загриженост относно въздействието им върху избирателните права.