      вторник, 17.02.26
          АПС настоя пред ОССЕ за дългосрочни наблюдатели на предсрочните избори

          Парламентарната група постави въпроси за изборни нередности, ограничаването на секциите в чужбина и използването на майчин език в кампанията

          17 февруари 2026 | 20:36 00
          Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков, заедно със заместник-председателите Севим Али и Танер Али, проведоха среща с представители на ОССЕ. Бюрото за демократични институции и права на човека (ODIHR) е изпратило проучвателна мисия (Needs Assessment Mission) в България във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори, съобщиха от пресцентъра на партията.

          По време на срещата ръководството на парламентарната група е представило актуалната политическа обстановка в страната и причините за насрочването на предсрочния вот. Обсъдени са били и данни за нередности при последните парламентарни избори, както и решението на Конституционния съд за частично касиране на изборните резултати.

          От страна на АПС е бил отправен призив публичен ресурс и държавни институции да не бъдат използвани в полза на определени политически сили.

          „Институциите следва да бъдат ясно дистанцирани от партийни интереси и да действат като гарант за честността на изборния процес и защитата на правата на всички български граждани“, заявили представителите на парламентарната група.

          Според тях честните избори са най-ефективният гарант за демокрацията.

          В рамките на разговора са били обсъдени и последните промени в изборното законодателство, с които броят на изборните секции извън Европейския съюз се ограничава до 20. От АПС определят това като сериозно ограничаване на политическите права на българските граждани зад граница и подчертават, че вотът трябва да бъде отчетен коректно независимо от местонахождението на избирателите.

          Ръководството на парламентарната група е отправило апел за по-дългосрочно присъствие на наблюдатели на ОССЕ по време на изборите. Поставен е бил и въпросът за ограниченията върху използването на майчин език в предизборната кампания, като е изразена загриженост относно въздействието им върху избирателните права.

