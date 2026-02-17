НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Авиационен експерт предупреди за нова заплаха за ВСУ след спирането на Starlink за Русия

          17 февруари 2026 | 12:08 510
          Starlink
          Starlink
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Заглушаването на комуникационните терминали на Starlink на руските безпилотни летателни апарати може да проправи пътя за нови технологии за управление на дронове. Това мнение изрази офицерът от резерва на ВВС на Украйна и експерт по електронна война Анатолий Храпчински. В ефира на телевизионния канал „Киев24“ той отбеляза, че Киев се нуждае от евтини средства за кинетично унищожаване на безпилотни летателни апарати.

          - Реклама -
            
            

          Според експерта, конвенционалните системи за електронна война не могат да заглушават терминалите на Starlink на атакуващи дронове. Това изисква директна намеса в работата на спътниците в орбита. А мощността на системите, способни да пречат на обекти на такова разстояние, би трябвало да бъде колосална.

          „Все още трябва да се върнем към многослойна система за противовъздушна отбрана, която включва система за електронна война като поддържаща система и възможности за прихващане, откриване и противодействие, които вече са в режим на кинетично унищожаване. Във всеки случай трябва да намерим евтино средство за унищожаване на въздушни цели, летящи над украинска територия“, обясни Храпчински.

          Но дори руската армия да загуби достъп до Starlink, тя ще премине към други видове комуникации, подчерта експертът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Главният редактор на военното списание „Ахмат“ загина на фронта в Украйна

          Христо Иванов -
          По-рано заместник-командирът на "Ахмат“ беше убит при удар на украински FPV дрон в Харковска област.
          Война

          NYP: Русия понася колосални загуби след загубата на Starlink

          Христо Иванов -
          Активността на руското звено за дронове „Рубикон“ рязко е намаляла, откакто бяха наложени ограниченията.
          Война

          Канадка от ВСУ разказа за ужасите на украинския студ и как се сгряват бойците на фронта

          Христо Иванов -
          За да се стоплят в блиндажа, ВСУ използват окопни свещи или химически нагреватели
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions