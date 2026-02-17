Авиационен експерт предупреди за нова заплаха за ВСУ след спирането на Starlink за Русия

Заглушаването на комуникационните терминали на Starlink на руските безпилотни летателни апарати може да проправи пътя за нови технологии за управление на дронове. Това мнение изрази офицерът от резерва на ВВС на Украйна и експерт по електронна война Анатолий Храпчински. В ефира на телевизионния канал „Киев24“ той отбеляза, че Киев се нуждае от евтини средства за кинетично унищожаване на безпилотни летателни апарати.

- Реклама -

Според експерта, конвенционалните системи за електронна война не могат да заглушават терминалите на Starlink на атакуващи дронове. Това изисква директна намеса в работата на спътниците в орбита. А мощността на системите, способни да пречат на обекти на такова разстояние, би трябвало да бъде колосална.

„Все още трябва да се върнем към многослойна система за противовъздушна отбрана, която включва система за електронна война като поддържаща система и възможности за прихващане, откриване и противодействие, които вече са в режим на кинетично унищожаване. Във всеки случай трябва да намерим евтино средство за унищожаване на въздушни цели, летящи над украинска територия“, обясни Храпчински.

Но дори руската армия да загуби достъп до Starlink, тя ще премине към други видове комуникации, подчерта експертът.