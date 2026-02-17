НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          България изпраща делегация на Встъпителното заседание на Съвета за мир във Вашингтон

          17 февруари 2026 | 17:26
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Министерският съвет прие решение за участието на България във Встъпителното заседание на Съвета за мир. Форумът ще се проведе във Вашингтон на 19 февруари 2026 г. по покана на американския президент Доналд Тръмп, съобщиха от правителствената информационна служба.

          Ръководител на българската делегация ще бъде постоянният секретар в Министерството на външните работи (МВнР) Иван Найденов. В състава влизат още генералният директор по политическите въпроси в МВнР Константин Димитров и временно управляващият посолството на страната ни в САЩ Стефка Йовчева.

          България ще участва в заседанието като държава без право на глас, съгласно разпоредбите в Устава на Съвета за мира. От кабинета уточниха, че решението съответства на последователната позиция на страната в подкрепа на усилията за траен мир, сигурност и стабилност в Близкия изток.

          Присъединяването на България към Съвета за мир буквално взриви обществото. Не малка част от него смятат, че това няма да донесе политически дивиденти и ще ни конфронтира с европейските лидери.

