България ще участва във Встъпителното заседание на Съвета за мира във Вашингтон

Министерският съвет прие решение България да участва във Встъпителното заседание на Съвета за мира, което ще се проведе във Вашингтон на 19 февруари 2026 г. Събитието се организира по покана на президента Доналд Тръмп, който е основател и председател-учредител на Съвета за мира.

Правителството определи българската делегация да бъде ръководена от Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи.

В състава на делегацията влизат още Константин Димитров, генерален директор по политическите въпроси във външното министерство, както и Стефка Йовчева, временно управляващ българското посолство във Вашингтон.

Предвижда се България да участва в заседанието като държава участник без право на глас, съгласно чл. 11.1, буква „б“ от Устава на Съвета за мира.

От правителството посочват, че включването на страната ни в инициативата е в съответствие с последователната българска позиция в подкрепа на усилията за траен мир, сигурност и стабилност в Близкия изток.