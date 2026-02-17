НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          България ще участва във Встъпителното заседание на Съвета за мира във Вашингтон

          Делегацията ни ще присъства без право на глас по покана на президента Доналд Тръмп

          17 февруари 2026 | 16:52 800
          Снимка: МВнР
          Десислава Димитрова
          Министерският съвет прие решение България да участва във Встъпителното заседание на Съвета за мира, което ще се проведе във Вашингтон на 19 февруари 2026 г. Събитието се организира по покана на президента Доналд Тръмп, който е основател и председател-учредител на Съвета за мира.

          Правителството определи българската делегация да бъде ръководена от Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи.

          Желязков: България се включва в Съвета за мир на Тръмп Желязков: България се включва в Съвета за мир на Тръмп

          В състава на делегацията влизат още Константин Димитров, генерален директор по политическите въпроси във външното министерство, както и Стефка Йовчева, временно управляващ българското посолство във Вашингтон.

          Предвижда се България да участва в заседанието като държава участник без право на глас, съгласно чл. 11.1, буква „б“ от Устава на Съвета за мира.

          Румънският президент Никушор Дан ще участва в първата среща на Съвета за мир на Доналд Тръмп Румънският президент Никушор Дан ще участва в първата среща на Съвета за мир на Доналд Тръмп

          От правителството посочват, че включването на страната ни в инициативата е в съответствие с последователната българска позиция в подкрепа на усилията за траен мир, сигурност и стабилност в Близкия изток.

