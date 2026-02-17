НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Спорт

          Барселона се сгромоляса в каталунско дерби

          В петата минута на добавеното време Роберт Левандовски с глава прати топката в мрежата, но попадението не бе признато заради засада

          17 февруари 2026 | 00:03 170
          Станимир Бакалов
          Барселона загуби с 1:2 гостуването си на Жирона в каталунско дерби в последен мач от 24-ия кръг на Ла Лига и по този начин сдаде първото място в испанския футболен елит.

          Барса имаше аванс, който пропиля, а преди попадението Ламин Ямал изпусна дузпа. Така „блаугранас“ са втори с 58 точки, на две зад лидера Реал Мадрид. Жирона е 12-и с 29.

          В 16-ата минута Рафиня навлезе в наказателното поле, преодоля защитниците и излезе на стрелкова позиция, но прати топката на сантиметри покрай вратата.

          Минута след това Ламин Ямал остана сам срещу Пауло Гацанига, отигра несериозно и стреля право в тялото му.

          В 29-ата минута Жирона стигна до първото си добро положение в срещата. Владислав Ванат получи добра топка и шутира в ръцете на Жоан Гарсия.

          В 43-ата минута Барса бе буквално на сантиметри от това да отбележи, след като удар на Рафиня извън наказателното поле намери левия стълб на вратата.

          В добавеното време Барселона получи дузпа, след като Дейли Блинд фаулира Дани Олмо в наказателното поле. Ямал стреля от бялата точка, но в левия стълб.

          Час игра след началото Барселона излезе напред в резултата. Изчистена топка след корнер се озова в краката на Жул Кунде, той центрира, а Пау Кубарси с глава се разписа за 0:1.

          Отговорът на Жирона бе бърз, а Кубарси бързо се превърна от герой в грешник, отнемайки и връщайки топката на Ванат, извел Лемар на празна врата – французинът не сбърка.

          В 68-ата минута Жоел Рока проби отляво в наказателното поле и стреля опасно, а Жоан Гарсия го спря със страхотно спасяване. Осем минути след това Гарсия пак спря Рока.

          В 86-ата минута Жирона обърна! Рока отне топката и я подаде към Фран Белтран, който с прецизен удар от границата на наказателното поле я прати в долния десен ъгъл за 2:1!

          При попадението на домакините останаха съмнения за нарушение срещу Жул Кунде. ВАР разгледа, но фал не видя. В добавеното време Роналд Араухо пропусна да изравни.

          В петата минута на добавеното време Роберт Левандовски с глава прати топката в мрежата, но попадението не бе признато заради засада.

          В деветата от добавените седем минути Жирона остана с десет души на терена, след като Жоел Рока влезе безобразно в краката на Ламин Ямал при контраатака и получи червен картон.

