Без пробив в Женева: Украйна и Русия приключиха напрегнатите шестчасови преговори

Украински и руски преговарящи приключиха първия от двата дни мирни преговори в Женева с посредничеството на Съединените щати, без нито една от страните да даде знак, че е по-близо до прекратяване на войната – най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война. Разговорите ще бъдат подновени на 18 февруари.

САЩ настояват за край на близо четиригодишната война, но досега не успяват да постигнат компромис между Москва и Киев по ключовия въпрос за териториите. Два предишни кръга преговори в Абу Даби също не доведоха до пробив.

„Последните разговори бяха много напрегнати. Продължиха шест часа. Вече приключиха“, заяви източник, близък до руската делегация, при условие за анонимност.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си обръщение, че е готов „бързо да се придвижи към достойно споразумение за прекратяване на войната“, но постави под съмнение сериозността на Москва.

„Какво искат те?“, попита той, обвинявайки Русия, че дава приоритет на ракетните удари пред „истинската дипломация“.

Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., а конфликтът доведе до масови разрушения, десетки хиляди жертви и милиони разселени.

Натиск от Вашингтон и спор за териториите

На 16 февруари президентът Доналд Тръмп оказа натиск върху Киев да ускори процеса.

„Украинците по-добре да седнат на масата – и то бързо“, заяви той.

Москва контролира около една пета от територията на Украйна, включително анексирания през 2014 г. Крим и части от източните райони. Русия настоява за пълен контрол над Донецка област като част от всяко бъдещо споразумение и заплашва да я превземе със сила при провал на преговорите.

Киев отхвърля това искане и заявява, че няма да подпише сделка без твърди гаранции за сигурност, които да предотвратят ново нахлуване.

Военна и икономическа динамика

През последните месеци руските сили бавно напредват по фронтовата линия, но икономическите трудности на Москва се задълбочават – растежът се забавя, бюджетният дефицит се разширява, а приходите от петрол спадат.

Според анализ на АФП, базиран на данни от Института за изследване на войната (ISW), украинските сили са си върнали 201 квадратни километра територия само за няколко дни – най-бързият им напредък от две години и половина.

ISW посочва, че контраатаките вероятно са се възползвали от прекъсването на достъпа на руските сили до системата Starlink, след като нейният ръководител Илон Мъск обяви „мерки“ срещу използването ѝ от Москва.

Ниски очаквания за пробив

От руска страна делегацията се води от Владимир Медински, а украинската – от Рустем Умеров. Още преди началото на разговорите Украйна обвини Русия, че подкопава мирните усилия с масирани нощни атаки.

Украинският външен министър Андрий Сибиха написа в социалните мрежи:

„До каква степен Русия пренебрегва мирните усилия: масирана атака с дронове и ракети срещу Украйна точно преди следващия кръг преговори в Женева.“

В същото време Москва обвини Киев, че е изстрелял над 150 дрона по южни руски райони и анексирания Крим. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди журналистите да не очакват значими резултати от първия ден на разговорите.

На този етап очакванията за пробив остават ниски, а основният спор – за териториите и гаранциите за сигурност – продължава да блокира напредъка към споразумение.