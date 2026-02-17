НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Билетите за домакинския мач срещу Славия вече са в продажба

          "Червените" пуснаха билетите за столичното дерби

          17 февруари 2026 | 22:54
          Армейци,

          Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Славия от 22-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 21 февруари (събота) от 17:30 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

          Пропуски могат да бъдат закупени онлайн ТУК, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 20 февруари (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 21 февруари (работно време 11:00 ч. – до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

          Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

          Цените на билетите са както следва:

          Сектор А, ВИП ложа 8 – 86,92 евро (170 лв.)

          Сектор А, ложи – 17,90 евро (35 лв.)

          Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)

          Сектор Г – 7,67 евро (15 лв.)

          Сектор Б, блок 26 (гости) – 7,67 евро (15 лв.)

          Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и в официалния фен магазин на ул. Солунска 12.

          ВАЖНО!

          В деня на мача (21 февруари) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 11:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

          Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

          Напред, червените!

          Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

          Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както 2 часа преди началото на двубоя от касата на ъгъла на ул. Граф Игнатиев и бул. Евлоги и Христо Георгиеви (срещу метростанция „Стадион Васил Левски“).

          Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 16:30 ч.

          Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 20 февруари (петък), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 16:30 ч.

          САМО ЦСКА!

