Групата на Ивайло Калушев в Петрохан носи белезите на „секвестирана общност“ от източен тип, която не е регистрирана по Закона за вероизповеданията.

Това коментира по Евроком богословът и университетски преподавател Благовест Върбаков. Според него става дума за затворена структура, в която се наблюдава „пасивна деструкция“, способна под външни или вътрешни влияния да премине в активна и да застраши човешки животи.

Върбаков определи формированието като повлияно от тибетския будизъм, в който е застъпен шаманизмът. Експертът посочи, че при Ивайло Калушев е налице ясен „синдром на месията“, свързан с отчуждаване и отричане на светския свят. По думите му при подобни общности смъртта често се осмисля не като край, а като необходимост за преминаване на границата към отвъдното.

По отношение на данните за сексуални практики, богословът направи препратка към изследванията на антрополога Жорж Батай за еротизма като форма на религиозно съприкосновение. Върбаков обясни, че в шаманизма сексуалният акт и изпадането в транс могат да се разглеждат като компонент от ритуала за докосване до невидимото. Той допълни, че подобни практики се извършват от ръководителя или гуруто като начин за свидетелстване на принадлежност.

Преподавателят коментира и поведението на майката на загиналия Николай Златков, която възприема Калушев като абсолютен авторитет и част от семейството. Според експерта двете момчета са били подготвяни да продължат делото на лидера, а смъртта им се интерпретира вътре в групата като жертвоприношение или път към истината, което показва липса на класическа религиозна доктрина и наличие на личностно вярване.

Даренията и прехвърлянето на имоти не са задължително доказателство за шарлатания, тъй като и в християнството съществува идеята за раздаване на имуществото, отбеляза Върбаков. Той уточни, че липсата на регистрация не пречи на една общност да съществува според Конституцията, но затруднява контрола. Богословът припомни, че Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е била сезирана за случая още преди две години, и подчерта, че религиозна радикализация и деструктивни практики могат да възникнат във всяко вероизповедание, не само в исляма.