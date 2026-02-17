Блъснаха мъж на пешеходна пътека в Дупница

Мъж е бил блъснат в Дупница на пешеходна пътека, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на ул. „Орлинска“, в близост до търговска верига. Автомобилът БМВ, причинил произшествието, е управляван от 39-годишна жена.

Пострадалият е на 69 години.

Първоначално мъжът е отказал лекарска помощ, но по-късно е бил настанен в дупнишка болница, без опасност за живота и със съмнение за комоцио, казаха за БТА от полицията.

Тестът на жената, управлявала автомобила, за употреба на алкохол и наркотици е отрицателен.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата.