      вторник, 17.02.26
          Инциденти

          Блъснаха мъж на пешеходна пътека в Дупница

          Пострадалият е на 69 години

          17 февруари 2026 | 10:51 300
          Росица Николаева
          Мъж е бил блъснат в Дупница на пешеходна пътека, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на ул. „Орлинска“, в близост до търговска верига. Автомобилът БМВ, причинил произшествието, е управляван от 39-годишна жена.

          Пострадалият е на 69 години.

          Първоначално мъжът е отказал лекарска помощ, но по-късно е бил настанен в дупнишка болница, без опасност за живота и със съмнение за комоцио, казаха за БТА от полицията.

          Тестът на жената, управлявала автомобила, за употреба на алкохол и наркотици е отрицателен.

          По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата.

