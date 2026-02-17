Болница „Св. Анна“ във Варна поиска спешна финансова помощ от общината

Ръководството на МБАЛ „Св. Анна“ във Варна е отправило писмо до председателя на Общинския съвет Христо Димитров, с което настоява за спешно отпускане на финансова помощ в размер на 300 хиляди евро за лечебното заведение.

Документът, подписан от изпълнителния директор д-р Красимир Петров, вече е публикуван на сайта на Общинския съвет и предстои да бъде разгледан на заседание на комисията по финанси и бюджет, насрочено за 20 февруари.

В писмото се посочва, че болницата изпитва финансови затруднения, възникнали по причини, които не зависят от нейното ръководство. Според Петров лечебното заведение осигурява денонощна спешна, неотложна и високоспециализирана медицинска помощ не само за Варна, но и за цяла Източна България.

Това налага поддържането на големи медицински екипи, които работят в условия на постоянен стрес и недостатъчна финансова мотивация. Ситуацията допълнително се усложнява от забавени плащания от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), което затруднява задържането на персонала.

От ръководството подчертават, че отпускането на 300 хил. евро от общинския бюджет ще позволи да бъдат покрити най-належащите просрочени задължения на болницата.

На 15 януари служители на „Св. Анна“ протестираха, след като получили само основните си възнаграждения, без дължимите допълнителни плащания. Тогава д-р Петров заяви, че Министерството на здравеопазването не е превело достатъчно средства, а същевременно съществуват проблеми и в отношенията с НЗОК, която не е изплатила реално извършени дейности.

Няколко дни по-късно лечебното заведение предяви съдебен иск срещу НЗОК за 525 775,58 евро главница и 5573,79 евро обезщетение за забава, както и законната лихва. Междувременно Административният съд във Варна е дал указания в седемдневен срок да бъдат отстранени нередности в иска, за да може делото да бъде разгледано по същество.