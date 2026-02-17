НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:00 Обвиняемият по делото „Сияна“ Георги Александров остава в ареста15:00 Още преди 2 години: АКФ е натискал МВР да не проверява Калушев (ДОКУМЕНТИ)14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ10:06 Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите
          НачалоБългарияДруги

          Болница „Св. Анна“ във Варна поиска спешна финансова помощ от общината

          Лечебното заведение настоява за 300 хил. евро за покриване на просрочени задължения на фона на финансови затруднения

          17 февруари 2026 | 17:52 200
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Ръководството на МБАЛ „Св. Анна“ във Варна е отправило писмо до председателя на Общинския съвет Христо Димитров, с което настоява за спешно отпускане на финансова помощ в размер на 300 хиляди евро за лечебното заведение.

          - Реклама -
            
            

          Документът, подписан от изпълнителния директор д-р Красимир Петров, вече е публикуван на сайта на Общинския съвет и предстои да бъде разгледан на заседание на комисията по финанси и бюджет, насрочено за 20 февруари.

          Здравната комисия в парламента изслушва Кирилов и шефа на НЗОК за МБАЛ „Св. Анна“ – Варна Здравната комисия в парламента изслушва Кирилов и шефа на НЗОК за МБАЛ „Св. Анна“ – Варна

          В писмото се посочва, че болницата изпитва финансови затруднения, възникнали по причини, които не зависят от нейното ръководство. Според Петров лечебното заведение осигурява денонощна спешна, неотложна и високоспециализирана медицинска помощ не само за Варна, но и за цяла Източна България.

          Това налага поддържането на големи медицински екипи, които работят в условия на постоянен стрес и недостатъчна финансова мотивация. Ситуацията допълнително се усложнява от забавени плащания от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), което затруднява задържането на персонала.

          Закриват отделението по детска хирургия на МБАЛ „Света Анна“ във Варна Закриват отделението по детска хирургия на МБАЛ „Света Анна“ във Варна

          От ръководството подчертават, че отпускането на 300 хил. евро от общинския бюджет ще позволи да бъдат покрити най-належащите просрочени задължения на болницата.

          На 15 януари служители на „Св. Анна“ протестираха, след като получили само основните си възнаграждения, без дължимите допълнителни плащания. Тогава д-р Петров заяви, че Министерството на здравеопазването не е превело достатъчно средства, а същевременно съществуват проблеми и в отношенията с НЗОК, която не е изплатила реално извършени дейности.

          Няколко дни по-късно лечебното заведение предяви съдебен иск срещу НЗОК за 525 775,58 евро главница и 5573,79 евро обезщетение за забава, както и законната лихва. Междувременно Административният съд във Варна е дал указания в седемдневен срок да бъдат отстранени нередности в иска, за да може делото да бъде разгледано по същество.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Калин Таушанов: Превенцията на зависимостите е знак преди дупката, а не в нея

          Десислава Димитрова -
          Съществува сериозно неразбиране на понятието „превенция“, тъй като хората често я търсят едва когато проблемът вече е налице.
          Икономика

          Лидия Шулева: Политическото поведение в парламента е обидно за хората

          Десислава Димитрова -
          Политическият климат в страната е изключително тревожен, а поведението на част от народните представители в парламента е обидно за обществото, заяви Лидия Шулева.
          Политика

          Стефан Янев: Отговорността за служебния кабинет ще бъде споделена

          Десислава Димитрова -
          Промените в Конституцията създават нови условия за формиране на служебно правителство, което води до споделена отговорност между министър-председателя и президента Йотова.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions