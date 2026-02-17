НА ЖИВО
          Боршош: С 5,8% нараства броят на туристите в България през 2025 г.

          Най-големият отчетен ръст на чужди туристи, посетили България, е от Турция - 61%, следват Израел - 30% повече, Германия - 24%

          17 февруари 2026 | 13:58 100
          Снимка: БГНЕС
          С 5,8 процента нараства броят на туристите в България през 2025 г. спрямо година по-рано. Така страната ни достига предковидните нива, коментира след правителственото заседание министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош. 

          16% повече са туристите спрямо 2019 – годината, по която мерим възстановяването, пълно възстановяване, и при брой чуждестранни туристи, и в българския туризъм.

          Туристическият бизнес към Гюров: Искаме експерт за министър, а не „спуснат отгоре човек“ Туристическият бизнес към Гюров: Искаме експерт за министър, а не „спуснат отгоре човек“

          От тук нататък търсим ръст и ще сравнявам само предишните години. Това беше едно от основните неща, към което се стремеше министерството през цялата си дейност в този мандат“. 

          Министър Боршош посочи, че през миналата година най-големият отчетен ръст на чужди туристи, посетили България, е от Турция – 61%, следват Израел – 30% повече, Германия – 24%. 

