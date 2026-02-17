Боршош: С 5,8% нараства броят на туристите в България през 2025 г.

С 5,8 процента нараства броят на туристите в България през 2025 г. спрямо година по-рано. Така страната ни достига предковидните нива, коментира след правителственото заседание министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош.

„16% повече са туристите спрямо 2019 – годината, по която мерим възстановяването, пълно възстановяване, и при брой чуждестранни туристи, и в българския туризъм.

От тук нататък търсим ръст и ще сравнявам само предишните години. Това беше едно от основните неща, към което се стремеше министерството през цялата си дейност в този мандат“.

Министър Боршош посочи, че през миналата година най-големият отчетен ръст на чужди туристи, посетили България, е от Турция – 61%, следват Израел – 30% повече, Германия – 24%.