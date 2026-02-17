НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          ЦСКА със силни думи към Джони Велинов

          Кураш шампионе, написаха "червените"

          17 февруари 2026 | 22:43 120
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ЦСКА отправи силни окуражителни думи към легендарния вратар Георги Велинов, който се намира в тежко състояние във Военномедицинска академия (ВМА) и лекарите се борят за живота му.

          - Реклама -
            
            

          Джони, както го наричат феновете, е шесткратен първенец на България с „армейците“ и четирикратен носител на Купата на страната, а през 1981 година е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 година. Легендата се бори с онкологично заболяване на челюстта, като преди време се подложи на операция в Турция.

          „Великият Георги Велинов води най-тежката битка… Кураж, шампионе! ЦСКА и България са с теб!“, написаха „червените“ в социалните мрежи като послание към легендата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Билетите за домакинския мач срещу Славия вече са в продажба

          Станимир Бакалов -
          Срещата ще се играе на 21 февруари (събота) от 17:30 ч. на Националния стадион „Васил Левски“
          Спорт

          Галатасарай прегази Ювентус в зрелище

          Станимир Бакалов -
          Гостите завършиха мача в намален състав след изгонването на Хуан Кабал в 67-ата минута
          Футбол

          Още една от най-големите футболни легенди на България се бори за живота си

          Никола Павлов -
          През последните години Велинов води тежка битка с онкологично заболяване на челюстта, като преди време се подложи на операция в Турция
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions