ЦСКА със силни думи към Джони Велинов

ЦСКА отправи силни окуражителни думи към легендарния вратар Георги Велинов, който се намира в тежко състояние във Военномедицинска академия (ВМА) и лекарите се борят за живота му.

Джони, както го наричат феновете, е шесткратен първенец на България с „армейците“ и четирикратен носител на Купата на страната, а през 1981 година е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 година. Легендата се бори с онкологично заболяване на челюстта, като преди време се подложи на операция в Турция.

„Великият Георги Велинов води най-тежката битка… Кураж, шампионе! ЦСКА и България са с теб!“, написаха „червените“ в социалните мрежи като послание към легендата.