Бойко Борисов доведе ГЕРБ до състояние на ерозия, а партията се крепи на хора без принос за изграждането ѝ. Това заяви бившият вътрешен министър и основател на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов пред БНР.

Според него конфликтът между лидера на ГЕРБ и Делян Добрев е назрявал с месеци, а в последните десетина дни се е изострил. Цветанов прогнозира, че Добрев няма да напусне формално партията, но няма да бъде сред кандидатите за народни представители в следващия парламент.

Бившият втори в ГЕРБ припомни, че Добрев е подавал оставка и преди, но тогава Борисов го е върнал чрез натиск от страна на пиарите си. Цветанов определи Делян Добрев като решаващ фактор в регионален план, който не губи връзка с избирателите.

Той отправи критики към настоящи фигури в партията. По думите му Деница Сачева е работила срещу ГЕРБ през 2013 г. и е искала „Борисов в затвора“, а сега заема ръководни позиции. Цветанов атакува и Костадин Ангелов заради скандалите около Александровска болница, както и Даниел Митов, чието поведение определи като конформистко.

По отношение на социологическите данни за разлика между ГЕРБ и проекта на Румен Радев, Цветанов коментира, че Борисов не може да се оттласне от зависимостите. Той допълни, че евентуалното неучастие на Добрев в изборите ще доведе до оттегляне на симпатизанти.

Припомняме Ви, че през уикенда се пусна информация, че Делян Добрев напуска партията. Чак 24 часа по-късно той отрече новината с обяснението, че „слуховете за моята смърт са силно преувеличени“.