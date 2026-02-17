Руските войски притискат Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в село Светлое близо до Мирноград. По-рано те превзеха съседното село Ровно. Това съобщи мониторинговият проект DeepState.

„В северната част на Покровск се засичат точки за излитане на вражески безпилотни летателни апарати, а пехота се привлича в града. Едновременно с това врагът се опитва да проникне в Гришино от северозападните покрайнини на Покровск“, се казва в доклада.

Междувременно в западните покрайнини на селото вече се засичат струпвания на руски части и се водят престрелки. Освен опитите за проникване в Гришино от Покровск, руските бойци се опитват да проникнат от Котлиное, но там биват блокирани и унищожени.

„Врагът успя да окупира село Ровно и притиска съседното село Светлое. Укрепването на този район позволява на противника да натрупа сили за по-нататъшно настъпление в провлака между Покровск и Родинское, увеличавайки риска за останалите части на ВСУ в покрайнините на Мирноград“, се отбелязва в изявлението.

Междувременно град Мирноград е погълнат от руската армия. Анализаторите отбелязват, че отбраната на града е към своя край.