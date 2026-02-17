Делото „Исторически парк“: Съдът пусна още двама от задържаните

Тричленен състав на Апелативен съд – София отмени определението на Софийския градски съд относно мерките за неотклонение на Николай К. и Бисер С., обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни присвоявания, пране на пари и измами по казуса „Исторически парк“, съобщиха от пресцентъра на съда.

Апелативните съдии споделят извода на първата инстанция, че не е необходимо продължаване на най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

В същото време съдът не се съгласява с преценката на Софийския градски съд, че липсват достатъчно данни за обосновано предположение за участие на Николай К. в престъпната дейност, поради което му бе наложена най-леката мярка „подписка“.

Апелативният съд приема, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение за съпричастност към престъпната дейност, но в същото време няма опасност обвиняемите да повлияят на разследването, да извършат ново престъпление или да се укрият.

Съдът намира още, че определената от първата инстанция гаранция от 5000 евро за Бисер С. е твърде ниска, предвид обективните данни по делото.

В крайна сметка магистратите определят и за двамата обвиняеми постоянна мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 евро.

Определението на Апелативния съд – София е окончателно и не подлежи на обжалване.