НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Делото „Исторически парк“: Съдът пусна още двама от задържаните

          17 февруари 2026 | 12:50 160
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Тричленен състав на Апелативен съд – София отмени определението на Софийския градски съд относно мерките за неотклонение на Николай К. и Бисер С., обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни присвоявания, пране на пари и измами по казуса „Исторически парк“, съобщиха от пресцентъра на съда.

          - Реклама -
            
            

          Апелативните съдии споделят извода на първата инстанция, че не е необходимо продължаване на най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

          В същото време съдът не се съгласява с преценката на Софийския градски съд, че липсват достатъчно данни за обосновано предположение за участие на Николай К. в престъпната дейност, поради което му бе наложена най-леката мярка „подписка“.

          Двама от задържаните по делото „Исторически парк“ излизат от ареста (ВИДЕО) Двама от задържаните по делото „Исторически парк“ излизат от ареста (ВИДЕО)

          Апелативният съд приема, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение за съпричастност към престъпната дейност, но в същото време няма опасност обвиняемите да повлияят на разследването, да извършат ново престъпление или да се укрият.

          Съдът намира още, че определената от първата инстанция гаранция от 5000 евро за Бисер С. е твърде ниска, предвид обективните данни по делото.

          В крайна сметка магистратите определят и за двамата обвиняеми постоянна мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 евро.

          Определението на Апелативния съд – София е окончателно и не подлежи на обжалване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Омбудсманът предупреди: Упойващо вещество, известно като „билка“, се разпространява в затворите

          Росица Николаева -
          Делчева препоръча реформа в системата за детско правосъдие
          Правосъдие

          Делото за предсрочното освобождаване на Брендо ще се гледа този петък

          Катя Илиева -
          Все още не е ясно кой прокурор ще се яви в съдебна зала
          Икономика

          Спад в производството на нови жилища, цените в София са скочили с 16%

          Росица Николаева -
          Наемите растат по-бавно, отколкото цените на продаваните имоти
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions