      вторник, 17.02.26
          Правосъдие

          Делото срещу Николас Мадуро в Ню Йорк отложено за 26 март

          Прокуратурата посочи логистични причини, защитата и съдът одобриха отсрочката

          17 февруари 2026 | 21:41 70
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Следващото явяване пред съд в САЩ на бившия президент на Венецуела Николас Мадуро първоначално беше насрочено за 17 март в Ню Йорк, но е отложено за 26 март.

          Прокуратурата е поискала отсрочка, позовавайки се на логистични затруднения, без да предоставя допълнителни подробности. Искането е било одобрено както от защитата, така и от съдията по делото.

          При първата си поява в съда на 5 януари, два дни след задържането му при военна операция на САЩ във Венецуела, 63-годишният Мадуро заяви, че е невинен по обвиненията в трафик на наркотици.

          „Аз съм невинен и съм военнопленник“, каза той тогава пред съда.

          До него беше съпругата му Силия Флорес, на 69 години, която също пледира невинна. Двамата трябва да се явят заедно на новата дата – 26 март.

          Мадуро управляваше Венецуела от март 2013 г. до януари 2026 г. В момента страната се ръководи от Делси Родригес, която беше негов вицепрезидент от 2018 г., а сега работи в тясно сътрудничество с Вашингтон.

