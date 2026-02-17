Делото за предсрочното освобождаване на Брендо ще се гледа този петък

Делото за предсрочното освобождаване от затвора на сочения за крал на кокаина Евелин Банев-Брендо ще се гледа на 20 февруари – този петък. Това научи Евроком от източници в съда.

То е разпределено на съдия Стоян Михов от СГС. Михов е командирован в по-горната инстанция от софийски районен съд. Любопитното е, че делото не е публично оповестено кога ще се разглежда, независимо от обществения интерес към него.

Все още не е ясно кой прокурор ще се яви в съдебна зала и какво ще бъде неговото становище. Предложението за предсрочно освобождаване на Брендо бе направено от шефа на затвора Борислав Чорбански. Министърът на правосъдието Георги Георгиев светкавично възложи проверка и отстрани Чорбански временно от поста. Неговият заместник, който пое началническите функции, не оттегли предложенито за бързото освобождаване на Евелин Банев.

В момента Брендо излежава присъда от 10, 5 г. за трафик на дрога и пране на пари. Наложеното наказание е следствие от три ефективни присъди в Италия – 20 години, Румъния – 10, 5 г. и България – 6 г.

Припомняме Ви, че Брендо изненадващо се предаде на българските власти през юни 2024 г. и сам пожела да изтърпи наложените наказания. Преди това бе в неизвестност в продължение на 6 години. През септември 2021 г. органите на реда в Киев го задържаха, но бързо го освободиха. Така следите му се загубиха за още 2 години.