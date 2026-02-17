НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите

          17 февруари 2026 | 10:06 460
          Снимка: БГНЕС
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Бившият премиер Николай Денков определи обвиненията срещу „Продължаваме промяната“ (ПП) по случая „Петрохан-Околчица“ като яростна и цинична политическа атака. Пред Нова телевизия той заяви, че целта е да се удари формацията преди изборите и да се отклони вниманието от институциите, които носят пряка отговорност.

          - Реклама -
            
            

          Денков изказа съболезнования на близките на жертвите при трагедията, отнела живота на шестима души. Според него институциите се опитват да прехвърлят вината. Той посочи, че още преди година е имало проверка на прокуратурата, която е била спряна, въпреки подаден сигнал от ДАНС.

          Владислав Панев: Случаят „Петрохан“ изисква пълна прозрачност и сериозно разследване Владислав Панев: Случаят „Петрохан“ изисква пълна прозрачност и сериозно разследване

          Депутатът от ПП-ДБ твърди, че в групата, свързана с инцидента, е имало хора на ДАНС и службите са знаели какво се случва. Съмненията му са, че структурата не е била разследвана именно заради работата си със службите.

          По повод намесването на името на Сандов, Денков уточни, че „Зелено движение“ отдавна не е част от коалицията. Той коментира и казуса с наименованието „Национална агенция“, като отбеляза, че съществуват около 100 такива организации, но от ПП-ДБ ще внесат предложение подобни имена да бъдат забранени.

          Д-р Николай Михайлов: Трагедията край „Петрохан“ продължава да поражда въпроси Д-р Николай Михайлов: Трагедията край „Петрохан“ продължава да поражда въпроси

          Бившият министър-председател заяви, че доверието в и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е загубено. По думите му е необходимо включването на международни експерти в разследването, за да се проследи логическата връзка на събитията. Относно политическата обстановка Денков подчерта важността на доверието в служебния премиер при съставянето на кабинета.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно

          Росица Николаева -
          Да се опитаме да излезем от истерията, която цари всеки път около организацията на изборите
          Инциденти

          Блъснаха мъж на пешеходна пътека в Дупница

          Росица Николаева -
          Автомобилът БМВ, причинил произшествието, е управляван от 39-годишна жена
          Политика

          От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова

          Никола Павлов -
          В четвъртък държавният глава връчи мандат на Гюров, а той заяви, че ще подходи към задачата „с отговорност и разум“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions