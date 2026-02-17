Бившият премиер Николай Денков определи обвиненията срещу „Продължаваме промяната“ (ПП) по случая „Петрохан-Околчица“ като яростна и цинична политическа атака. Пред Нова телевизия той заяви, че целта е да се удари формацията преди изборите и да се отклони вниманието от институциите, които носят пряка отговорност.

Денков изказа съболезнования на близките на жертвите при трагедията, отнела живота на шестима души. Според него институциите се опитват да прехвърлят вината. Той посочи, че още преди година е имало проверка на прокуратурата, която е била спряна, въпреки подаден сигнал от ДАНС.

Депутатът от ПП-ДБ твърди, че в групата, свързана с инцидента, е имало хора на ДАНС и службите са знаели какво се случва. Съмненията му са, че структурата не е била разследвана именно заради работата си със службите.

По повод намесването на името на Сандов, Денков уточни, че „Зелено движение“ отдавна не е част от коалицията. Той коментира и казуса с наименованието „Национална агенция“, като отбеляза, че съществуват около 100 такива организации, но от ПП-ДБ ще внесат предложение подобни имена да бъдат забранени.

Бившият министър-председател заяви, че доверието в и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е загубено. По думите му е необходимо включването на международни експерти в разследването, за да се проследи логическата връзка на събитията. Относно политическата обстановка Денков подчерта важността на доверието в служебния премиер при съставянето на кабинета.