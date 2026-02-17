Дейвид Петреъс посочи условията на капитулация на Русия

Украйна нанася тежки загуби на руснаците, но без значително засилен външен натиск руските власти няма да са готови да прекратят войната. Това заяви в интервю пред „Укринформ“ пенсионираният генерал от американската армия Дейвид Петреъс, бивш командир на Централното командване на САЩ и бивш директор на ЦРУ.

- Реклама -

Той отбеляза, че по време на мирния процес нито руските преговарящи, нито руското ръководство са демонстрирали готовност за компромис. Напротив, те са повторили максималистични искания. Според него обаче в един момент руснаците ще направят отстъпки. Това изисква засилен натиск върху руската военна икономика, намаляване на приходите и спиране на китайските доставки на компоненти за руския военно-промишлен комплекс.

„Тогава Русия ще се нуждае от прекратяване на военните действия, както и Украйна. И това несъмнено ще изисква допълнителни усилия“, заяви той.

Сред средствата за натиск той посочи засилените санкции на САЩ, намаляването на покупките на руски петрол от Индия и изчерпването на Националния фонд за благосъстояние на Русия, което вече е в ход. Той заяви, че тези ресурси са били пренасочени за подкрепа на военното производство и се очаква да се изчерпят тази година.

Той прогнозира, че предвид съчетанието от обстоятелства, по-късно през 2026 г. може да се появи перспективата Русия да признае необходимостта от прекратяване на военните действия.

Той също така посочи тежките загуби, които Украйна продължава да нанася на руската армия, като друг фактор.

„Сега Украйна изглежда убива или ранява приблизително същия брой руски войници всеки месец, колкото Русия набира“, подчерта той, наричайки това значително постижение.

„А на фронтовата линия руснаците плащат изключително висока цена за всеки допълнителен сантиметър свещена украинска територия. Не мисля, че могат да продължат да плащат такава цена, дори ако ръководството им е безразлично към броя на загиналите и тежко ранените“, казва той.

Генералът отбеляза и увеличеното производство на дронове. Той припомни, че Украйна е произвела 3,5 милиона дрона миналата година, а тази година се очакват 7 милиона. Разширеното производство на украинската крилата ракета „Фламинго“ ще създаде допълнителен натиск.

Санкционен натиск върху Русия

Той припомни, че пакетът от санкции се подкрепя от 90 от 100 сенатори. Трябва да стигне до Белия дом и президентът Тръмп трябва да го одобри. Генералът изрази също надежда, че Тръмп ще признае, че Русия е пречка за мира и ще увеличи натиска върху Русия.

Според него, запазването на помощта от ЕС и санкциите на САЩ може да създаде реален натиск върху Русия:

„Тогава Русия ще трябва да преговаря сериозно, защото и тя няма да може да продължи тази война. Истината е, че Путин трябва да разбере: той вече не печели. Проблемът е, че му е много трудно да спре тази война заради политическите сили, които самият той е събудил в Русия. Трябва да ускорим деня, в който той ще се погледне в огледалото и ще си каже: „Не можем да продължаваме това повече“.

Той отбеляза, че руската икономика е в много трудно положение, включително поради нарастващата инфлация и отслабващата рубла. Той смята, че ситуацията ще стане критична за руснаците, когато Фондът за национално благосъстояние се изчерпи.