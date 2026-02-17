Дейвид Петреъс: Това е най-великото поколение на Украйна

Бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс похвали трансформацията на украинския военно-индустриален комплекс по време на войната и заяви, че настоящото е „най-великото поколение на Украйна“, съобщава Oboz.UA.

Според бившия директор на ЦРУ, украинският военно-индустриален комплекс произвежда технологиите на утрешния ден за днешната война.

„Това е най-великото поколение на Украйна. Когато започне прекратяването на военните действия, ще видим Украйна като най-големия военно-индустриален комплекс на Запад, изграждащ изцяло нова страна, фокусирана върху нови технологии и нови икономически начинания“, смята Петреъс.

Според него опитът на Украйна може да послужи като модел за съюзниците по целия свят. Той смята, че те трябва да преосмислят подходите си и да актуализират военните си технологии, за да отразяват съвременните реалности на войната на сушата, във въздуха и в морето.

„Съюзниците не трябва да попадат в капана да купуват остарели системи вместо бъдещето на войната. Това се вижда най-добре в Украйна. Трябва да разберем как те съкратиха веригата на унищожението. Всичко започва с нови оперативни концепции, които се развиват в доктрина“, отбеляза бившият директор на ЦРУ.