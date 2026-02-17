НА ЖИВО
          Дейвид Петреъс: Това е най-великото поколение на Украйна

          17 февруари 2026 | 08:42 570
          Бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс похвали трансформацията на украинския военно-индустриален комплекс по време на войната и заяви, че настоящото е „най-великото поколение на Украйна“, съобщава Oboz.UA.

          Според бившия директор на ЦРУ, украинският военно-индустриален комплекс произвежда технологиите на утрешния ден за днешната война.

          „Това е най-великото поколение на Украйна. Когато започне прекратяването на военните действия, ще видим Украйна като най-големия военно-индустриален комплекс на Запад, изграждащ изцяло нова страна, фокусирана върху нови технологии и нови икономически начинания“, смята Петреъс.

          Според него опитът на Украйна може да послужи като модел за съюзниците по целия свят. Той смята, че те трябва да преосмислят подходите си и да актуализират военните си технологии, за да отразяват съвременните реалности на войната на сушата, във въздуха и в морето.

          „Съюзниците не трябва да попадат в капана да купуват остарели системи вместо бъдещето на войната. Това се вижда най-добре в Украйна. Трябва да разберем как те съкратиха веригата на унищожението. Всичко започва с нови оперативни концепции, които се развиват в доктрина“, отбеляза бившият директор на ЦРУ.

          Последвайте Евроком в Google News

          Война

          ВСУ са превърнали Авдеевка в укрепен район с минни полета

          Христо Иванов -
          Градът е превзет окончателно от руската групировката „Център“ на 17 февруари 2024 г.
          Война

          Николай Патрушев: Западът иска да парализира външната търговия на Русия

          Христо Иванов -
          Като атакува морски кораби под руски флаг, Западът иска да парализира външната търговия на Русия.
          Война

          Доналд Тръмп: Срещата за Украйна в Женева ще бъде значителна

          Христо Иванов -
          Тръмп призова Киев да се придвижи бързо към мирния процес.
          Вашият коментар
