      вторник, 17.02.26
          Политика

          Долна Саксония поставя „Алтернатива за Германия“ под засилено наблюдение

          Вътрешното разузнаване класифицира регионалната структура на партията като обект със „значителна важност“ в сферата на крайнодесния екстремизъм

          17 февруари 2026 | 21:28 220
          Алтернатива за Германия
          Alternative für Deutschland / Алтернатива за Германия Снимка: tagesschau.de
          Красимир Попов
          Службата за защита на конституцията в германската провинция Долна Саксония ще наблюдава регионалната организация на партията „Алтернатива за Германия“ (АзГ) като обект със „значителна важност“ в сферата на крайнодесния екстремизъм.

          Решението беше обявено от вътрешния министър на провинцията Даниела Беренс и ръководителя на местната служба за вътрешно разузнаване Дирк Пейрил.

          „Оценката на службата е ясна: най-голямата заплаха за нашето общество произтича от десния екстремизъм, а АзГ в Долна Саксония може да бъде причислена към този спектър“, заяви Беренс, цитирана от „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

          По думите ѝ партията демонстрира презрение към държавата и демократичните институции, третира хората с мигрантски произход като „втора категория граждани“ и открито пропагандира т.нар. „ремиграция“ на милиони хора.

          „Продължаването на наблюдението от страна на службата е логична последица от това“, подчерта тя.

          На последните регионални избори през 2022 г. АзГ получи 11% от гласовете и в момента е втората по големина опозиционна сила в провинцията.

          Ръководителят на разузнавателната служба Дирк Пейрил отбеляза, че в провинция, управлявана от леви партии, местната структура на АзГ се стреми да изглежда по-умерена публично.

          „В публичното пространство тя и ръководството ѝ се опитват да представят по-мек образ, но реално дистанциране от екстремистките кръгове в партията не се наблюдава“, посочи той.

          По думите му представители на партията подкрепят, разпространяват или активно поддържат контакти с екстремистки актьори и техните идеологии.

