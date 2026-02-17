Долна Саксония поставя „Алтернатива за Германия“ под засилено наблюдение

Службата за защита на конституцията в германската провинция Долна Саксония ще наблюдава регионалната организация на партията „Алтернатива за Германия“ (АзГ) като обект със „значителна важност“ в сферата на крайнодесния екстремизъм.

Решението беше обявено от вътрешния министър на провинцията Даниела Беренс и ръководителя на местната служба за вътрешно разузнаване Дирк Пейрил.

„Оценката на службата е ясна: най-голямата заплаха за нашето общество произтича от десния екстремизъм, а АзГ в Долна Саксония може да бъде причислена към този спектър“, заяви Беренс, цитирана от „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

По думите ѝ партията демонстрира презрение към държавата и демократичните институции, третира хората с мигрантски произход като „втора категория граждани“ и открито пропагандира т.нар. „ремиграция“ на милиони хора.

„Продължаването на наблюдението от страна на службата е логична последица от това“, подчерта тя.

На последните регионални избори през 2022 г. АзГ получи 11% от гласовете и в момента е втората по големина опозиционна сила в провинцията.

Ръководителят на разузнавателната служба Дирк Пейрил отбеляза, че в провинция, управлявана от леви партии, местната структура на АзГ се стреми да изглежда по-умерена публично.

„В публичното пространство тя и ръководството ѝ се опитват да представят по-мек образ, но реално дистанциране от екстремистките кръгове в партията не се наблюдава“, посочи той.

По думите му представители на партията подкрепят, разпространяват или активно поддържат контакти с екстремистки актьори и техните идеологии.