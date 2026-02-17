НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Доналд Тръмп: Срещата за Украйна в Женева ще бъде значителна

          17 февруари 2026 | 09:04 340
          Предстоящата среща в Женева за уреждането на украинския конфликт ще бъде значима, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. „Това са важни преговори“, подчерта държавният глава, цитиран от РИА Новости.

          Междувременно политикът вярва, че те ще бъдат прости. Тръмп призова Киев да се придвижи бързо към мирния процес.

          Представители на Русия, Украйна и САЩ ще се срещнат на 17-18 февруари. Разговорите ще се проведат при закрити врата. Руската делегация, водена от помощника на президента Владимир Медински, включва над 20 души. Възможни са двустранни контакти с представители на Киев.

          На срещата ще бъдат обсъдени ключови параметри на уреждането – военни, политически и хуманитарни. Възможно е да бъде повдигната и Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ). Както заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, президентът Владимир Путин е в постоянен контакт с преговарящите и им дава инструкции. В Женева ще се проведат и срещи на работната група по икономически въпроси, в която е включен и ръководителят на РФПИ Кирил Дмитриев. Двата предишни кръга руската делегация беше под ръководството на Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на въоръжените сили. Той също ще участва в новата среща.

          В края на януари и началото на февруари в Абу Даби се проведоха затворени преговори на работната група по сигурността с представители на Москва, Киев и Вашингтон. Тогава участниците обсъдиха нерешени въпроси в мирния план, предложен от САЩ. След втория кръг Русия и Украйна размениха военнопленници съгласно споразумението „157 на 157“.

          В Москва настояват, че без разрешаване на териториалния въпрос съгласно формулата, договорена на срещата на върха между Путин и Тръмп в Аляска, няма надежда за дългосрочно уреждане.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Николай Патрушев: Западът иска да парализира външната търговия на Русия

          Като атакува морски кораби под руски флаг, Западът иска да парализира външната търговия на Русия.
          Война

          Взривове гърмят в цяла Украйна

          Според украинските медии, енергийната инфраструктура е била повредена в Одеса, а жителите на Бурщин са останали без отопление.
          Война

          Германия изчерпа запасите си от ПВО, които може да прати на Украйна

          Според Вадефул други европейски страни „биха могли да направят повече“.
