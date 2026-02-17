Два месеца след инсулта: Какво е състоянието на Боби Михайлов?

Един от героите на България от световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г. – Борислав Михайлов – продължава да се бори за живота си, след като в края на ноември миналата година бе поразен от масивен инсулт, съобщава БЛИЦ, позовавайки се на източници от медицинските среди.

- Реклама -

За здравословното му състояние денонощно се грижи екип от специалисти в столичната болница „Токуда“, но към момента състоянието му остава почти непроменено.

63-годишният Михайлов е настанен в специализирана болнична стая, оборудвана със съвременна медицинска апаратура. До него непрекъснато са неговата съпруга Мария Петрова и децата му – Николай, Бисера и Елинор.

Достъп до бившия национален вратар имат единствено най-близките му хора, като приятели се допускат изключително рядко и само по преценка на семейството.

Според информацията, Михайлов е поставен в кома и остава под постоянно медицинско наблюдение, докато лекарите продължават усилията си за стабилизиране на състоянието му.

Легендарният страж на българския национален отбор остава една от най-емблематичните фигури в историята на родния футбол, като новината за здравословното му състояние продължава да предизвиква съпричастност сред феновете в цялата страна.