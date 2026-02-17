Джей Ди Ванс: Иран все още не приема всички „червени линии“ на президента Доналд Тръмп

Иран не е приел всички „червени линии“, поставени от президента Доналд Тръмп като условие за дипломатическо решение на спора около ядрената програма на страната. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox News след последния кръг разговори в Женева.

По думите му срещата е дала смесени сигнали.

„В известен смисъл срещата премина добре – те се съгласиха да продължат разговорите. Но в други отношения беше много ясно, че президентът е поставил някои червени линии, които иранците все още не са готови реално да признаят и да обсъдят“, каза Ванс в предаването „The Story with Martha MacCallum“.

Изказването му подсказва, че Вашингтон продължава да залага на дипломацията, въпреки че президентът Тръмп вече предупреди за възможни последствия, включително използване на сила, ако Техеран не се съгласи по ключовите въпроси – на първо място свързани с ядрената му програма.

Ванс подчерта, че администрацията ще продължи усилията си, но крайното решение остава в ръцете на държавния глава.

„Ще продължим да работим по въпроса. Но, разбира се, президентът си запазва правото да прецени кога дипломацията е достигнала естествения си край. Надяваме се да не се стигне дотам, но ако това стане, решението ще бъде на президента“, добави той.

Преговорите в Женева се провеждат на фона на засилено напрежение в региона и твърда позиция на САЩ, че Иран не трябва да се сдобие с ядрено оръжие – условие, което Белият дом определя като непреодолима червена линия.