НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:00 Обвиняемият по делото „Сияна“ Георги Александров остава в ареста15:00 Още преди 2 години: АКФ е натискал МВР да не проверява Калушев (ДОКУМЕНТИ)14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ
          НачалоЕвропаПолитика

          ЕК в контакт с Киев за ремонта на „Дружба“, няма риск за Унгария и Словакия засега

          Брюксел обсъжда срокове за възстановяване на доставките и е готов да свика спешна координационна група при необходимост

          17 февруари 2026 | 20:22 30
          Част от нефтопровода „Дружба“ в Сажаломбата, Унгария. Снимка: EPA / TASS
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Европейската комисия потвърди, че поддържа контакт с украинските власти относно повредения от края на януари петролопровод „Дружба“, по който се транспортира руски петрол към Унгария и Словакия.

          - Реклама -
            
            

          Говорителката на Комисията Анна-Кайса Итконен заяви, че Брюксел обсъжда с Киев сроковете за ремонта и възможността съоръжението да бъде пуснато отново в експлоатация. По думите ѝ институцията е готова при необходимост да свика спешна координационна група, която да разгледа алтернативни маршрути за снабдяване.

          „Комисията обсъжда с украинските власти сроковете за ремонта и възможностите за възстановяване на експлоатацията“, посочи Итконен.

          Тя подчерта, че към момента няма непосредствен риск за енергийната сигурност на Унгария и Словакия, тъй като двете държави разполагат със стратегически запаси, достатъчни за около 90 дни.

          Прекъсването на потока по „Дружба“ от 27 януари насам доведе до ново напрежение между Киев и двете страни от ЕС. Украйна обясни спирането с руска атака с дрон срещу инфраструктурата. От своя страна словашкият премиер Роберт Фицо обвини Киев, че бави възстановяването на доставките като форма на „политически натиск“ върху Будапеща във връзка с ветото ѝ срещу бъдещото членство на Украйна в ЕС.

          Петролопроводът „Дружба“ остава ключов маршрут за доставки на руски суров петрол към някои държави от Централна Европа, които все още разчитат на него въпреки усилията на ЕС за диверсификация на енергийните източници.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Земеделците в Сърбия готвят ескалация след провалени преговори с властите

          Красимир Попов -
          Седем дни блокади и излято мляко на пътя – производителите настояват за спиране на вноса и гарантирани изкупни цени
          Политика

          Парламентът на Турция търси път за нов мандат на президента Реджеп Тайип Ердоган

          Красимир Попов -
          Управляващите обсъждат предсрочни избори или конституционна промяна, за да бъде открита възможност за трета кандидатура през 2028 г.
          Политика

          Съдия от Международния наказателен съд призова ЕС да блокира американските санкции

          Красимир Попов -
          Френски магистрат алармира за ограничен достъп до банкови и онлайн услуги след включването му в американски „черен списък“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions