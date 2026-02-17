ЕК в контакт с Киев за ремонта на „Дружба“, няма риск за Унгария и Словакия засега

Европейската комисия потвърди, че поддържа контакт с украинските власти относно повредения от края на януари петролопровод „Дружба“, по който се транспортира руски петрол към Унгария и Словакия.

- Реклама -

Говорителката на Комисията Анна-Кайса Итконен заяви, че Брюксел обсъжда с Киев сроковете за ремонта и възможността съоръжението да бъде пуснато отново в експлоатация. По думите ѝ институцията е готова при необходимост да свика спешна координационна група, която да разгледа алтернативни маршрути за снабдяване.

„Комисията обсъжда с украинските власти сроковете за ремонта и възможностите за възстановяване на експлоатацията“, посочи Итконен.

Тя подчерта, че към момента няма непосредствен риск за енергийната сигурност на Унгария и Словакия, тъй като двете държави разполагат със стратегически запаси, достатъчни за около 90 дни.

Прекъсването на потока по „Дружба“ от 27 януари насам доведе до ново напрежение между Киев и двете страни от ЕС. Украйна обясни спирането с руска атака с дрон срещу инфраструктурата. От своя страна словашкият премиер Роберт Фицо обвини Киев, че бави възстановяването на доставките като форма на „политически натиск“ върху Будапеща във връзка с ветото ѝ срещу бъдещото членство на Украйна в ЕС.

Петролопроводът „Дружба“ остава ключов маршрут за доставки на руски суров петрол към някои държави от Централна Европа, които все още разчитат на него въпреки усилията на ЕС за диверсификация на енергийните източници.