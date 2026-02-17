НА ЖИВО
          ЕРП отчете: 25% по-високи сметки за година, 11% ръст за месец

          17 февруари 2026 | 10:28 550
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Тенденцията за повишено потребление на електроенергия, отчетена през януари, продължава и в началото на февруари, показва анализ на данните на клиентите на „Енерго-Про“, съобщиха от дружеството.

          Това вече се отразява и в първите издадени фактури за февруари. Обобщените данни показват, че средната стойност на фактурите е с 10,74% по-висока спрямо януари.

          Средното потребление на домакинствата през февруари достига 536 киловатчаса, докато през януари е било 482 киловатчаса, което представлява ръст от 11,08% на месечна база.

          Красимир Манов: Високите сметки за ток са следствие на умишлен дефицит на мощности Красимир Манов: Високите сметки за ток са следствие на умишлен дефицит на мощности

          Сравнението на годишна основа показва още по-сериозно увеличение. Средната сметка за февруари 2026 г. е с около 25% по-висока спрямо същия месец на 2025 г. Средната фактура достига 72 евро, докато година по-рано е била 57,50 евро.

          От дружеството подчертават, че зимните фактори – ниските температури и засиленото използване на отоплителни уреди – закономерно водят до по-висока консумация, което директно се отразява върху стойността на сметките.

          Посочените стойности са средни показатели и не могат автоматично да бъдат приложени към всяко домакинство, тъй като потреблението е строго индивидуално.

          Още в началото на февруари от „Енерго-Про“ отчетоха сериозен ръст на януарските сметки, след множество сигнали от клиенти. Тогава компанията обясни, че увеличението се дължи изцяло на по-високото реално потребление, като средната сметка е нараснала с около 40%, при 41% по-висока консумация на електроенергия.

