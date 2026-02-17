НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ10:06 Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите
          НачалоБългарияКултура

          EXE WINTER FESTIVAL BANSKO: Електронна музика от световна класа на ски пистите в Банско

          17 февруари 2026 | 13:06 180
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          През март Банско ще се превърне в сцена за едно напълно ново преживяване за българската електронна сцена. EXE WINTER FESTIVAL BANSKO ще съчетае ски, планина и електронна музика в първия по рода си зимен фестивал на открито, разположен директно на Бъндеришка поляна.

          - Реклама -
            
            

          В рамките на два дни – 14 и 15 март, Бъндеришка поляна ще бъде домакин на две бутикови дневни партита на открито (12:00-19:00 ч.), последвани от две афтърпартита на закрито, започващи в 19:00 ч. Форматът е създаден за хората, които искат да съчетаят активния зимен спорт с музика и атмосфера, неприсъща за традиционен зимен курорт – сваляш ските или борда и ставаш част от партито.

          Фестивалът ще събере международен и български лайнъп на световни хаус и мелодик артисти, воден от HUGEL и Miss Monique. HUGEL е френски DJ и продуцент с милиарди стриймове и глобални хитове като “Adore You” и “It Feels So Good”, който носи енергичен и модерен звук. Miss Monique е едно от най-разпознаваемите имена на съвременната прогресив и мелодична електронна сцена, известна със своите емоционални сетове и отличително звучене. Към тях се присъединяват още Yotto, Juany Bravo, Pavel Petrov, Dimo, Bagerziev и Jaffar.

          Освен билети за самото събитие, организаторите от EXE и BANSKO Ski предлагат вариант за достъп до Бъндеришка поляна с кабинковия лифт, както и специален пакет с включена в него лифт карта, за желаещите да карат ски или борд. За удобството на посетителите, в зоната на Бъндеришка поляна ще бъде обособено място за съхранение на лично ски оборудване, както и зона за храна и напитки и пълна фестивална инфраструктура, осигуряваща комфорт през целия ден.

          Билети:
          https://www.kupibileti.bg/bg/category/164, https://www.kupibileti.bg/bg/about-event/1532

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          София планира покупка на 80 нови трамвая с дългосрочна поддръжка

          Десислава Димитрова -
          Столична община стартира процедура за доставка на 80 нови трамвая, като вече е публикувана първа пазарна консултация в електронния портал за обществени поръчки.
          Общество

          Нов пропускателен режим влиза в сила в „Пирогов“

          Десислава Димитрова -
          В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД се въвежда регламентиран пропускателен режим, който ще важи за служители, пациенти, придружители, посетители и всички трети лица, посещаващи лечебното заведение.
          Общество

          Проф. Ивайло Христов: Съвременните ни политици да вземат поуки от Левски

          Росица Николаева -
          Левски е третиран като политически деец
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions