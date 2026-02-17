EXE WINTER FESTIVAL BANSKO: Електронна музика от световна класа на ски пистите в Банско

През март Банско ще се превърне в сцена за едно напълно ново преживяване за българската електронна сцена. EXE WINTER FESTIVAL BANSKO ще съчетае ски, планина и електронна музика в първия по рода си зимен фестивал на открито, разположен директно на Бъндеришка поляна.

В рамките на два дни – 14 и 15 март, Бъндеришка поляна ще бъде домакин на две бутикови дневни партита на открито (12:00-19:00 ч.), последвани от две афтърпартита на закрито, започващи в 19:00 ч. Форматът е създаден за хората, които искат да съчетаят активния зимен спорт с музика и атмосфера, неприсъща за традиционен зимен курорт – сваляш ските или борда и ставаш част от партито.

Фестивалът ще събере международен и български лайнъп на световни хаус и мелодик артисти, воден от HUGEL и Miss Monique. HUGEL е френски DJ и продуцент с милиарди стриймове и глобални хитове като “Adore You” и “It Feels So Good”, който носи енергичен и модерен звук. Miss Monique е едно от най-разпознаваемите имена на съвременната прогресив и мелодична електронна сцена, известна със своите емоционални сетове и отличително звучене. Към тях се присъединяват още Yotto, Juany Bravo, Pavel Petrov, Dimo, Bagerziev и Jaffar.

Освен билети за самото събитие, организаторите от EXE и BANSKO Ski предлагат вариант за достъп до Бъндеришка поляна с кабинковия лифт, както и специален пакет с включена в него лифт карта, за желаещите да карат ски или борд. За удобството на посетителите, в зоната на Бъндеришка поляна ще бъде обособено място за съхранение на лично ски оборудване, както и зона за храна и напитки и пълна фестивална инфраструктура, осигуряваща комфорт през целия ден.

