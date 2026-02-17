Foreign Affairs: Войната в Украйна навлезе в нова фаза

Войната между Русия и Украйна навлезе в нова фаза – на стратегическа издръжливост. Foreign Affairs анализира какво означава това за бойната ситуация и какви са основните предизвикателства пред армиите на двете страни през 2026 г.

Русия няма да може да напредва толкова агресивно.

Както се посочва в статията, руските въоръжени сили по същество поддържат техниката си, но търпят значително по-големи загуби в личния състав. До декември броят на непоправимите загуби (убити и тежко ранени) започна да надвишава месечния прием на нови попълнения, който също беше намалял, изчисляват от изданието.

„Нищо от това не означава, че Москва остава без хора… Ако обаче настоящите загуби продължат, Москва може да бъде принудена да намали интензивността на офанзивата си или броя на пътищата, които опитва през 2026 г. Без значителни промени в руската бойна тактика или без неефективно управление на отбраната на Украйна, надеждите на Москва за пробиви ще избледнеят“, се казва в статията.

Предизвикателства пред Украйна

Контраофанзивата на украинските въоръжени сили близо до Купянск в Харковска област, по време на която ВСУ в крайна сметка са си възвърнали територията и са разчистили по-голямата част от града, демонстрира как украинските части могат да използват тактически иновации, вместо да добавят щурмови полкове за запълване на пропуски или да провеждат скъпоструващи контраатаки за възстановяване на територията. ВСУ също така постоянно използват технологии, за да компенсират недостига на персонал, се отбелязва статията.

Основното предизвикателство пред Украйна е поддържането на бойната готовност на войските на фронтовата линия, тъй като дори войната с дронове все още изисква значителна човешка сила:

„За съжаление, точно тук Украйна се сблъсква с проблеми… Войниците са уморени и в по-трудни райони пехотата прекарва много месеци на позициите си без ротация. И тъй като бойните операции се изместват от пехота към части и специалисти, използващи дронове, загубите стават все по-трудни за заместване, тъй като хората, служещи на тези позиции, се нуждаят от много повече обучение, за да развият специализирани умения“.

Войната през 2026 г.

През 2025 г. войната придоби по-регионален характер. Украйна предприе удари срещу руския „сенчест флот“, докато Москва се твърди, че е нарушила въздушното пространство на държавите-членки на НАТО. Тези кампании вероятно ще ескалират, тъй като на бойното поле се установява относителна патова ситуация. Дори малки промени обаче могат да имат доминиращ ефект – като например неотдавнашното блокиране на използването на Starlink от Русия, както се отбелязва в статията:

„През 2026 г. Украйна ще трябва да стабилизира фронтовата линия, да намери мащабируеми и достъпни решения за противодействие на руските удари по инфраструктурата и да използва произведени в страната дронове и крилати ракети, за да нанесе по-големи икономически щети на Русия“.

В същото време, по-значителна промяна в динамиката ще зависи от това дали Украйна може да премине от просто нанасяне на тежки загуби на Русия на фронта към контрол на бойното поле в по-голяма дълбочина и възстановяване на някогашното си превъзходство в използването на дронове.

Путин направи губещ залог

Миналата година Владимир Путин е направил два залога. Първият е бил, че постоянният натиск и загубите ще доведат до колапс на отбраната на Украйна. Вторият, че руската дипломация ще обърне САЩ срещу Украйна, лишавайки я от критичната американска подкрепа за военните действия. И двата залога на Путин обаче са се оказали губещи.

„По-нататъшното развитие на военните действия ще повлияе на хода на преговорите, а ключовият въпрос ще бъде кое е по-устойчиво: руската офанзива или отбраната на Украйна… Украйна страда от изтощение, но не и от отчаяние. Въпреки че Украйна е изправена пред трудности, времето на Русия изтича, колкото и Москва да се опитва да представи ситуацията по различен начин“, заключават анализаторите.