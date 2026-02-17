НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          FT: Полша готви иск за репарации към Русия

          17 февруари 2026 | 09:58
          Христо Иванов
          Полша планира да заведе дело срещу Русия за „репарации за последиците от съветското господство“, съобщава Financial Times.

          „Полша подготвя дело за репарации срещу Русия“, пише изданието.

          Според Бартош Гондек, директор на Института за военни загуби, на когото полският премиер Доналд Туск е възложил „разследването“, работата ще бъде по-обширна от изследването на нацистките престъпления.

          През октомври 2022 г. полското правителство поиска 6,2 трилиона злоти от Германия като репарации за щети от Втората световна война, но Германия отказа да обсъжда въпроса. Берлин подчерта, че вече е платил достатъчно.

          Междувременно полски политици многократно предложиха да се поискат пари и от Русия. Бившият полски президент Анджей Дуда подкрепи тази идея, а полското Министерство на външните работи обяви, че ще изчисли загубите от Втората световна война и ще поиска обезщетение.

          Москва нарече тези инициативи неадекватни и политически фантазии. Както отбеляза руското външно министерство, Полша се опитва да разреши вътрешнополитическите проблеми, като прибягва до исторически ревизионизъм. Кремъл отхвърли изявленията на Варшава като бясна русофобия и нездравословен политически екстремизъм.

          Последвайте Евроком в Google News

