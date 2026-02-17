Галатасарай прегази Ювентус в зрелище

Галатасарай разби Ювентус с 5:2 в Истанбул, а страхотното зрелище с обрати даде старт на плейофната фаза в Шампионската лига. Гостите завършиха мача в намален състав след изгонването на Хуан Кабал в 67-ата минута, а турците взеха сериозен аванс преди реванша в Торино на 25 февруари от 22:00 часа и са на крачка от 1/8-финалите.

Турският гранд поведе в 15-ата минута, когато играчите на Ювентус допуснаха груба грешка при изпълнение на тъч близо до наказателното си поле и топката попадна в Габриел Сара, който с премерен удар вкара топката в долния десен ъгъл на вратата на Микеле Ди Грегорио за 1:0. Секунди по-късно гостите изравниха, след като Андреа Камбиазо центрира в наказателното поле, а Пиер Калюлю отправи удар с глава. Вратарят Угюрджан Чакър успя да спаси, но Теун Коопмайнерс добави за 1:1.

„Старата госпожа“ стигна до пълен обрат в 32-ата минута с красив втори гол в мача на Теун Коопмайнерс, който получи топката от от Уестън Маккени и от границата на наказателното поле я прати под напречната греда във вратата за 1:2.

Домакините изравниха четири минути след почивката. Баръш Йълмъз получи топката в наказателното поле на Ювентус и стреля, а Микеле Ди Грегорио плонжира и спаси. Топката обаче се озова в краката на Ноа Ланг, който направи добавка от близка дистанция за 2:2.

След час игра се стигна и до нов обрат в мача. Габриел Сара центрира в наказателното поле на „бианконерите“, където Давинсон Санчес успя отблизо да засече топката и да я вкара във вратата на безпомощния Микеле Ди Грегорио за 3:2.

Задачата на Ювентус да търси изравняване се усложни в 67-ата минута, когато остана с човек по-малко на терена, след като резервата Хуан Кабал бе изгонен с втори жълт и червен картон от съдията Дани Маккели за нарушение срещу Баръш Йълмъз.

В 75-ата минута Тюрам подаде назад към Лойд Кели, който сбърка и топката му бе отнета от Виктор Осимен. Нигерийският нападател я чука между краката на Кели и тя след това попадна в Ноа Ланг, който отблизо не остави никакви шансове на Ди Грегорио за 4:2.

Гостите бяха унизени с пети гол в 86-ата минута, когато Осимен надигра Лойд Кели в наказателното поле и подаде към Саша Боей, който със силен удар не остави никакви шансове на Ди Грегорио, оформяйки крайното 5:2 в тази среща.