Георги Георгиев от БОЕЦ опита да се срещне с шефа на ДАНС, изгониха го със съвет: Елате при хубаво време

Елате като е хубаво времето. Това каза постовия на ДАНС, след като председателят на БОЕЦ Георги Георгиев поиска да влезе в службата и да се срещне с шефа й Деньо Денев.

Повод за исканата среща е случаят Петрохан. Георгиев носи чанта с документи, които той поиска лично да предаде на Денев. В профила във Фейсбук гражданското сдрежение отбелязва:

БОЕЦ ВЛИЗАМЕ В ДАНС!

Споделяйте и гледайте до край. Изнасяме нови данни за случая Петрохан- Околчица. Искаме от ДАНС отговори на конкретни въпроси за убийствата и касателството на ДАНС с лицата и тяхната дейност на Петрохан. Показваме нови документи за разкритията ни по хижата, свързана с В@гнер в планината над София и показваме връзката между двата случая чрез действията на институциите!

ТОЧНО ТОВА се е случило и на Петрохан!

И сега ще чакаме новата камара трупове, за да се размърдат ли? И пак ще се крият, лъжат и мрънкат, а отговорността е изцяло на институциите и на конкретни лица – Сарафов, Денев, Митов и Калин Стоянов – до един слуги на Пеевски и Борисов!

Прокуратурата смачка всичко за по-малко от 24 часа, като направи „справка в Гугъл“! Дали е мърлявщина и некадърност или е изпълнение на поръчка и нещо много по-страшно?

Разобличаваме подчинените свински институции и ви показваме брутални неща! Това, което виждате и чувате е абсурдно и разбираме, че е трудно да се повярва, затова го правим на живо и ви показваме документи и реакции!

Споделете и ако бъдем задържани – реагирайте. В битката за истината всяко усилие, риск и жертва си заслужават.