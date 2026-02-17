НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Политика

          Георги Харизанов: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора

          Има много различни отношения към Румен Радев – на "Продължаваме промяната“ е едно, на "Демократична България“ е съвсем друго

          17 февруари 2026 | 11:58
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Единствено от г-н Гюров си зависи дали самото служебно правителство ще е подчинено на партиите или ще упражнява свободно и независимо своята работа“. Това каза политическият анализатор Георги Харизанов по радио „Фокус“ относно служебното правителство на Андрей Гюров.

          По думите му рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора.

          При единния сценарий ще има действия високо експертни, но силно политически мотивирани, които не съвпадат непременно с волята и с вижданията на министър-председателя и на президента, да не забравяме. И другият риск е попадането на случайни хора, които само защото са се позиционирали по някакъв начин политически, протестно, опозиционно, антистатукво и т.н., ще получат шанс да попаднат на позиции, за които не са готови„, обясни той.

          Според него изборът на Гюров беше доста логичен като цяло и доста очакван, но със сигурност част от мотивацията е това да се подаде ръка на градската демократична общност и тя, ако не е привърженик и съмишленик и съюзник в битките, поне да не бъде враг.

          Вътре в коалицията ПП-ДБ има много различни отношения към Румен Радев – на „Продължаваме промяната“ е едно, на „Демократична България“ е съвсем друго, на техните електорати също е много различно отношението лично към Румен Радев. Така че как би изглеждала една такава коалиция на фона на проевропейските и прозападни претенции, за мен ще е много любопитно и в това отношение специално аз съм по-скоро скептичен към нея“, смята Харизанов.

          Последвайте Евроком в Google News

