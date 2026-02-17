НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Политика

          ГЕРБ-СДС в СОС осъди палежа срещу кмета на Бистрица

          17 февруари 2026 | 10:18
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет (СОС) осъди категорично палежа на автомобила и опита за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов. Позицията беше разпространена от председателя на групата Антон Хекимян чрез публикация във Facebook.

          Хекимян посочи, че инцидентът от ранните часове на 16 февруари не е изолиран случай. Той припомни, че през юли 2025 г. двама маскирани мъже с бухалки са нахлули в кметството в търсене на Попов, като извършителите на това деяние не са установени.

          Васил Терзиев поиска държавна охрана за кмета на Бистрица след палежа Васил Терзиев поиска държавна охрана за кмета на Бистрица след палежа

          Според общинския съветник повторяемостта на атаките повдига въпроси за защитата на длъжностните лица. Той заяви, че насилието не може да се използва като инструмент за натиск върху местната власт и определи посегателството като удар срещу демократичния ред.

          Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца

          От ГЕРБ-СДС призоваха МВР и компетентните органи да проведат бързо и обективно разследване за установяване на извършителите. Различията трябва да се решават чрез диалог, а не чрез страх, допълниха от групата в СОС.

          Сигналът за пожара е подаден около 01:30 ч. на 16 февруари. Изгорял е личният автомобил на кмета Самуил Попов, като огънят е засегнал и входната врата на къщата му.

