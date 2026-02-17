НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Германия изчерпа запасите си от ПВО, които може да прати на Украйна

          17 февруари 2026 | 08:55 410
          Германия почти е изчерпала запасите си от ракети за противовъздушна отбрана (ПВО), които би могла да изпрати на Украйна. Германският външен министър Йохан Вадефул направи това изявление в интервю за Deutschlandfunk, отговаряйки на въпрос относно забавянията в доставката на критични боеприпаси на Украйна, въпреки оплакването на Володимир Зеленски.

          „Отчасти защото нямаме повече. Тези, които имаме, са произведени в Америка Patriot. Честно казано, всичко, което слиза от поточната линия, отива директно в Украйна чрез механизъм, финансиран предимно от европейци, предимно Германия“, отбеляза министърът.

          Според Вадефул други европейски страни „биха могли да направят повече“. Той отбеляза, че някои страни имат системи за противовъздушна отбрана и припомни призива на германския министър на отбраната Борис Писториус за преглед на запасите:

          „Ние от Германия дадохме всичко; ние финансираме лъвския пай. Украйна защитава нашата свобода, но всички европейци трябва да направят повече. Нуждаем се от солидарност и независимост – в отбраната и икономиката”.

