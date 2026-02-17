НА ЖИВО
          Война

          Главният редактор на военното списание „Ахмат“ загина на фронта в Украйна

          17 февруари 2026 | 12:42
          Гвардейски ефрейтор Павел Порсев, главен редактор на военното списание „Ахмат“, е загинал на 14 февруари на фронта в Украйна, съобщава Всеруското обществено движение „Съюз на руските танкисти“, цитирано от РИА Новости.

          Според генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир на подразделението със специално предназначение „Ахмат“ и заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руското Министерство на отбраната, Порсев е ръководил военно-патриотичните списания „Ахмат“ и „Победоносец“. Той отбеляза и приноса на Порсев за развитието на военно-патриотичното движение и информационната подкрепа, оказана на участниците във военните действия в Украйна

          Съюзът на руските танкисти добавя, че Порсев е основал списанието „Победоносец“, което е описвало бойната история и традиции на 90-та гвардейска танкова дивизия и е откроявало подвизите на войниците на фронта. Освен „Победоносец“, Порсев е бил издател на списанията „Ахмат“ и „Алга“.

          За смелостта и героизма си при изпълнение на служебния си дълг Павел Порсев е награден с държавни и ведомствени награди, включително медал „За превземането на Авдеевка“.

          По-рано заместник-командирът на батальона със специално предназначение „Ахмат“ с позивна „Гром“ беше убит при удар на украински FPV дрон в Харковска област.

